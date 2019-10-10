Больше, чем у Redmi Note 8 Pro. Samsung Galaxy M30s с аккумулятором на 6000 мА·ч начал продаваться в Украине





В прошлом месяце Samsung представила в Индии смартфон Galaxy M30s, получивший аккумулятор рекордной емкости — 6000 мА·ч. Несмотря на то, что предшественник Galaxy M30, ставший хитом продаж в Индии, у нас не продавался, улучшенная модель Galaxy M30s все же доехала до Украины. Сегодня, 10 октября, как и планировалось, Galaxy M30s начал продаваться в Украине.

По сути, Samsung Galaxy M30s — это ответ корейского гиганта на Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, который поступил в продажу вчера по цене 6 999 грн. Цена Galaxy M30s немного выше — 7299 грн за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. При этом в Индии такая, напомним, оценивается в $195.

Главное преимущество Galaxy M30s над Redmi Note 8 Pro — более емкий аккумулятор (6000 мА·ч против 4500 мА•ч). Кроме того, аппаратной основной Galaxy M30s служит SoC флагманского уровня Exynos 9611, которую многие могут посчитать более удачной, чем MediaTek Helio G90T. Но для окончательных суждений стоит дождаться независимых тестов. При этом Redmi Note 8 Pro оснащается 64-мегапиксельной квадрокамерой против 48-мегапиксельной тройной у Galaxy M30s. По остальным характеристикам у этих моделей примерно паритет.

Samsung Galaxy M30s оснащается экраном Infinity-V Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+ с каплевидным вырезом, в котором размещена 16-мегапиксельная селфи-камерой. Есть модуль NFC для бесконтактных платежей, разъем 3,5 мм и порт USB-C. Размеры и масса Samsung Galaxy M30s — 159х75,1х8,9 мм и 188 г.

Из коробки уставлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Galaxy M30s доступен в черно-зеленом, сине-зеленом и белом корпусах.