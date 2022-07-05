Amazon начал менять в Великобритании ДВС-фургоны доставки на электровелосипеды, стилизованные под электромобили

Американский гигант электронной коммерции Amazon запустил в Великобритании новый «зеленый» проект, в рамках которого меняет классические фургоны доставки на основе ДВС на грузовые электровелосипеды. При этом последние представляют собой не привычные двухколесные модели, а стилизованные под электрические фургоны четырехколесные средства передвижения.

Несмотря на внешнее сходство с новыми моделями Rivian, рабочее место водителя «e-assisted vehicle» представляет собой велосипедное седло, руль и педали с цепным приводом. Электродвигатель помогает перевозить тяжелые грузы в режиме ассиста, однако курьеру все же приходится крутить педали самостоятельно.

В планах Amazon — заменить тысячи фургонов доставки с двигателями внутреннего сгорания на экологичные методы доставки, включая электрические фургоны, электровелосипеды и пеших курьеров. К 2030 году компания хочет добиться цели в 50% полностью «зеленых» доставок. Напомним, что в столице Великобритании уже есть особая зона (ultra low emissions zone), где со средств передвижения взымают плату за въезд, причем чем больше вредных выбросов выдает автомобиль, тем эта плата выше.

В данный момент в британском автопарке Amazon порядка 1000 электрофургонов, а к концу года это количество вырастет еще больше за счет новых моделей Rivian.

Источник: Amazon