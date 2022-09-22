Amazon обновила недорогие планшеты Fire HD 8 – больше производительности и автономии

Компания Amazon представила планшеты Fire HD 8 2022 года. Четыре модели – Fire HD 8, Fire HD 8 Plu, Fire HD 8 Kids и Fire HD 8 Kids Pro – уже есть на фирменном маркетплейсе, но в данный момент пока недоступны. Планшеты Fire – недорогая альтернатива iPad и другим престижным моделям. Все четыре устройства будут доступны для предварительного заказа в ближайшие дни, а поставки начнутся в следующем месяце.

По данным Amazon, новое поколение планшетов Fire 8 тоньше, легче и быстрее, чем предыдущие версии. Fire HD 8 на 30% быстрее своего предшественника. Он обеспечивает до 13 часов автономной работы – на час больше, чем у планшетов предыдущего поколения. Батарея планшета полностью заряжается по USB-C за 5 часов. Компания также утверждает, что HD 8 в два раза прочнее iPad Mini согласно тестам на падение.

Старшая модель Fire HD 8 Plus полностью заряжается за 3 часа, поддерживает беспроводную зарядку, оснащен более быстрым процессором и лучшей камерой. Такая разница обойдется всего в дополнительные $30 по сравнению с базовой моделью.

Детские Fire HD Kids и Kids Pro поставляются с годовой подпиской на Amazon Kids+, которая включает в себя книги, приложения и игры. За дополнительные $10 Amazon продает чехлы Disney Mickey и Princess.

Также Amazon заявила, что сделает функцию Tap to Alexa доступной на планшетах Fire. Это позволяет клиентам использовать Alexa с помощью касания вместо голоса, что помогает улучшить доступность функций для людей с ограниченными возможностями.

Базовый Fire HD 8 стоит $99 долларов, Fire HD 8 Plus – $120, Fire HD 8 Kids и Fire HD 8 Kids Pro предлагаются за $150 и $160. В отличие от Apple, доходы которой зависят от продаж устройств, планшеты Amazon служат воротами в экосистему сервисов компании, таких как голосовой помощник Alexa, музыка, книги и приложения.

Источник: CNBC