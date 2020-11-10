Amazon оповестила часть пользователей, что их консоли Xbox Series X доставят только к концу декабря

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Некоторые клиенты, оформившие предварительный заказ на игровую консоль Xbox Series X на торговой площадке Amazon, получили неутешительные уведомления. Они могут ожидать доставку своей покупки вплоть до 31 декабря.

Фактически Amazon уведомляет клиентов, что планирует отправить предварительно заказанную консоль в ближайшие недели, поскольку в ноябре и декабре ожидается поступление дополнительных партий товара.

«В настоящее время мы ожидаем, что вы получите свою Xbox Series X 31 декабря или раньше».

При этом Amazon отмечает, что компания прилагает все усилия, чтобы доставить консоль заказчикам как можно скорее.

Отметим, ещё в сентябре, когда только начались предварительные заказы на Xbox Series X, Amazon предупреждала о том, что, возможно, не удастся выполнить доставку новинок в день запуска для Xbox Series X или PS5. Ожидалось, что поставки товаров могут не совпадать с датой запуска консолей. Теперь Amazon заявляет, что в некоторых случаях поставки могут начаться не раньше конца декабря.

Пока не сообщается, следует ли ожидать аналогичных задержек с поставками предварительно заказанных консолей PS5.

Источник: ign