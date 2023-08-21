Новости Кино 21.08.2023 в 09:45

Amazon «отключила» «Периферийные устройства»: сериал отменен, несмотря на продление на второй сезон

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сервис Amazon Prime Video отменил сериал «Периферийные устройства», основанный на одноименном романе Уильяма Гибсона. Отмена произошла несмотря на то, что Amazon продлила сериал на второй сезон еще в феврале.

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Согласно имеющейся информации, сериал «Периферийные устройства» пришлось пустить под нож из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров. Решение явно было непростым, так как этот проект получил хорошие отзывы критиков и имел высокие рейтинги. Тем не менее в нынешних условиях работать над ним проблематично. Отмечается, что даже если сериал скоро вернется в производство, второй сезон не будет доступен до 2025 года.

В главной роли в «Периферийных устройствах» снялась Хлоя Грейс Морец, а исполнительными продюсерами стали Лиза Джой и Джонатан Нолан. Сериал рассказывает о двух мирах, живущих в разных временных линиях, которые связаны через виртуальную реальность.

«Периферийные устройства» был первым сериалом, дебютировавшим в рамках сделки Нолана и Джой с Amazon, что оценивается в $150 млн. Отметим, эта пара также готовит сериал, основанный на франшизе видеоигр Fallout, хотя дата премьеры этого проекта еще не назначена.

Рецензія на серіал «Периферійні пристрої» / The Peripheral

Источник: variety

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