Amazon разрабатывает испаноязычный спин-офф сериала «Пацаны» — плохие супергерои направляются в Мексику

Автор оригинала Эрик Крипке станет исполнительным продюсером — вместе с Сетом Рогеном и Диего Луной.

Согласно источникам Variety, Amazon работает над испаноязычным спинофом «Пацанов» — сериала о плохих супергероях, основанном на комиксах Гарта Энниса и Дерика Робертсона. Детали сюжета пока держат в секрете, но известно, что действие перенесется в Мехико.

Производством спин-оффа занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Гаррет Даннет-Алкосер («Синий жук») привлечен к написанию сценария, а создатель оригинальных «Пацанов» Эрик Крипке станет исполнительным продюсером — вместе с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом и Джеймсом Уивером, Нилом Х. Морицем и Павуном Шетти.

Мексиканские актеры и режиссеры Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь также предположительно станут исполнительными продюсерами (хотя сделка еще в работе) — оба сыграли в коммерчески успешном мексиканском сериале «И твою маму тоже». Луна недавно присоединился к вселенной «Звездных войн» в сериале Disney+ «Андор», а Гарсиа Берналь снялся в биографической драме Amazon «Кассандро», где сыграл гея-борца Саула Армендариза.

Испаноязычный проект станет третьей серией в мире «Пацанов» за пределами оригинального сериала, четвертый сезон которого ожидается в 2024 году. Недавно Prime Video представил «Поколение Ви», действие которого происходит в колледже для супергероев — уже через месяц после премьеры шоу продлили на второй сезон. До этого сервис транслировал мультсериал-антологию «The Boys Presents: Diabolical», состоящий из восьми отдельных историй; многие актеры из «Пацанов» повторили свои роли в озвучке.

Сериал «Пацаны», сатирически рассказывающий о том, что бывает, когда супергерои злоупотребляют своими способностями, стал одним из самых популярных потоковых оригиналов Amazon на сегодня. С момента запуска шоу в 2019 году оно занимало высокие позиции в чартах Nielsen каждый раз, когда выходили в эфир новые эпизоды. Сериал получил восемь номинаций на премию «Эмми», включая одну за лучший драматический сериал в 2021 году.