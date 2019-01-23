Amazon разработала собственного автономного робота для доставки заказов, электрический шестиколесный Amazon Scout уже тестируют в США

Американский гигант онлайн-торговли Amazon неоднократно экспериментировал с различными вариантами доставки товаров и наконец представил собственную модель автономного робота. Сразу же отметим, что шестиколесный Amazon Scout очень сильно напоминает аналогичную модель от Starship Technologies, которая уже несколько лет используется в тестовых программах по доставке товаров.

Впрочем, в официальном блоге Amazon называет модель Scout полностью собственной разработкой, над которой работала R&D-лаборатория в Сиэтле. Модель представляет представляет собой компактную шестиколесную платформу с электрическим двигателем и грузовым отсеком. Благодаря небольшим размерам и низкой скорости, робот имеет возможность передвигаться по тротуарам, а не по проезжей части дорог.

Amazon Scout умеет самостоятельно добираться до необходимой точки доставки (при этом в случае проблем управление сможет взять в свои руки удаленный оператор Amazon), безопасно объезжая пешеходов, животных и другие препятствия на своем пути. Судя по опубликованному видео, робот Amazon Scout будет останавливаться на тротуаре, напротив входа в дом, на адрес которого заказали доставку. Хозяину остается выйти к тротуару и забрать доставку из открывшегося контейнера.

Начиная с сегодняшнего дня первые Amazon Scout отправятся доставлять товары заказчикам в округе Снохомиш (штат Вашингтон, США). Тестовая программа включает всего шесть таких роботов, при этом доставки будут осуществляться только с понедельника по пятницу и в дневные часы.

Источник: Amazon