Amazon запустила Q — «рабочий» ИИ чат-бот для компаний, который будет отвечать на вопросы сотрудников

Amazon Q доступен только пользователям Amazon Connect (сервиса AWS для контакт-центров), но впоследствии его распространят и на другие службы.
Облачный бизнес Amazon AWS запустил инструмент для чата, с помощью которого сотрудники могут узнать больше о предприятии, в котором работают. Помощник, работающий как генеративный ИИ, учится на данных компаний и сможет рассказать, например, об указаниях руководства по логотипу или помочь понять код другого инженера для поддержки программы. В Amazon говорят, что инструмент упрощает работу и экономит время, которое в противном случае было бы потрачено на просмотр десятков корпоративных документов.
Получить доступ к Amazon Q можно через консоль управления AWS или страницы документации отдельных компаний, среды разработчиков, такие как Slack, и другие программы сторонних разработчиков.
Гендиректор AWS Адам Селипски отметил, что вопросы, которые будут задавать помощнику, «не будут использовать для обучения каких-либо базовых моделей».
Amazon Q может работать с любой моделью из Amazon Bedrock – репозитории моделей искусственного интеллекта AWS, включающего Llama 2 от Meta и Claude 2 от Anthropic. В AWS говорят, что чат-бот прошел обучение на основе 17-летнего опыта работы с AWS, и ему также можно задавать вопросы о работе облака или доступных услугах.
В настоящее время Amazon Q доступен только пользователям Amazon Connect (сервиса AWS для контакт-центров), но впоследствии его распространят и на другие службы, такие как Amazon Supply Chain, помогающую клиентам отслеживать управление цепью поставок, и Amazon QuickSight, платформу для бизнес-аналитики.
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Цены на Amazon Q у Connect стартуют от $40 за агента в месяц. Согласно веб-сайту AWS Connect, пользователи могут опробовать чат-бот в Connect «бесплатно до 1 марта 2024 года».
Другие компании уже представили подобные продукты: Copilot от Microsoft делает что-то похожее для пользователей Windows, Dash от Dropbox позволяет людям запрашивать сохраненные документы, а Notion в этом месяце анонсировала функцию поиска заметок на основе искусственного интеллекта.
AWS предложит пользователям Bedrock возможность установить собственные ограничения для моделей, используемых ими для создания программ на основе ИИ (нынешние уже соответствуют стандартам конфиденциальности данных и ответственному искусственному интеллекту).
Источник: The Verge