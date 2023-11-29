Amazon запустила Q — «рабочий» ИИ чат-бот для компаний, который будет отвечать на вопросы сотрудников

Amazon Q доступен только пользователям Amazon Connect (сервиса AWS для контакт-центров), но впоследствии его распространят и на другие службы.

Облачный бизнес Amazon AWS запустил инструмент для чата, с помощью которого сотрудники могут узнать больше о предприятии, в котором работают. Помощник, работающий как генеративный ИИ, учится на данных компаний и сможет рассказать, например, об указаниях руководства по логотипу или помочь понять код другого инженера для поддержки программы. В Amazon говорят, что инструмент упрощает работу и экономит время, которое в противном случае было бы потрачено на просмотр десятков корпоративных документов.

Получить доступ к Amazon Q можно через консоль управления AWS или страницы документации отдельных компаний, среды разработчиков, такие как Slack, и другие программы сторонних разработчиков.

Гендиректор AWS Адам Селипски отметил, что вопросы, которые будут задавать помощнику, «не будут использовать для обучения каких-либо базовых моделей».

Amazon Q может работать с любой моделью из Amazon Bedrock – репозитории моделей искусственного интеллекта AWS, включающего Llama 2 от Meta и Claude 2 от Anthropic. В AWS говорят, что чат-бот прошел обучение на основе 17-летнего опыта работы с AWS, и ему также можно задавать вопросы о работе облака или доступных услугах.

В настоящее время Amazon Q доступен только пользователям Amazon Connect (сервиса AWS для контакт-центров), но впоследствии его распространят и на другие службы, такие как Amazon Supply Chain, помогающую клиентам отслеживать управление цепью поставок, и Amazon QuickSight, платформу для бизнес-аналитики.

Цены на Amazon Q у Connect стартуют от $40 за агента в месяц. Согласно веб-сайту AWS Connect, пользователи могут опробовать чат-бот в Connect «бесплатно до 1 марта 2024 года».

Другие компании уже представили подобные продукты: Copilot от Microsoft делает что-то похожее для пользователей Windows, Dash от Dropbox позволяет людям запрашивать сохраненные документы, а Notion в этом месяце анонсировала функцию поиска заметок на основе искусственного интеллекта.

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AWS предложит пользователям Bedrock возможность установить собственные ограничения для моделей, используемых ими для создания программ на основе ИИ (нынешние уже соответствуют стандартам конфиденциальности данных и ответственному искусственному интеллекту).

Источник: The Verge