AMD представила трио высокочастотных 7-нм процессоров EPYC второго поколения. Вот на что они способны

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И без того богатый модельный ряд серверных процессоров AMD EPYC второго поколения (Rome) прирос тремя новыми чипами. Новые CPU, сформировавшие линейку 7Fx2, включают 8-ядерный EPYC 7F32, 16-ядерный EPYC 7F52 и 24-ядерный EPYC 7F72. Все они поддерживают технологию многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT).

Новые «камни» отличаются высокими рабочими частотами и, следовательно, обеспечивают более высокую одноядерную производительность относительно сородичей, являясь оптимальным решением для задач, чувствительных к однопоточной производительности, или при работе с ПО, имеющем ограничение по количеству ядер на одну лицензию, например, VMWare. То есть, буква F в обозначении отражает их ключевую особенность — высокая частота (высокая частота).

К другим отличительным особенностям новых CPU 7Fx2 относится более высокий TDP — до 240 Вт, что закономерно, учитывая, повышение рабочих частот, а также возросший объем кэша L3 — до 256 МБ.

Новые процессоры наследуют все преимущества процессоров AMD EPYC второго поколения, включая 128 линий PCIe 4.0, поддержку до 4 ТБ памяти DDR4-3200 МГц и расширенные функции безопасности. По словам AMD, они предлагают вдвое больше производительности на каждый доллар стоимости по сравнении с конкурирующими моделями Intel Xeon. Это заявление производитель подкрепляет несколькими показательными слайдами.

К слову, уже есть и независимые результаты тестов в сравнении с конкурирующими моделями из стана Intel.

Краткие технические характеристики и цены всех процессоров AMD EPYC второго поколения доступны в таблице (новые модели 7Fx2 выделены жирным).

Процессор Ядра / потоки Номинальная

частота, ГГц Частота Boost-

режима, ГГц L3-кэш, Мбайт TDP, Вт Рекомендованная

стоимость, $ AMD EPYC 7H12 64 / 128 2,6 3,3 256 280 ? AMD EPYC 7742 64 / 128 2,25 3,4 256 225 6950 AMD EPYC 7702 64 / 128 2,0 3,35 256 200 6450 AMD EPYC 7702P 64 / 128 2,0 3,35 256 200 4425 AMD EPYC 7662 64 / 128 2,0 3,3 256 225 6150 AMD EPYC 7642 48 / 96 2,3 3,3 256 225 4775 AMD EPYC 7552 48 / 96 2,2 3,3 192 200 4025 AMD EPYC 7542 32 / 64 2,9 3,4 128 225 3400 AMD EPYC 7532 32 / 64 2,4 3,3 256 200 3350 AMD EPYC 7502 32 / 64 2,5 3,35 128 180 2600 AMD EPYC 7502P 32 / 64 2,5 3,35 128 180 2300 AMD EPYC 7452 32 / 64 2,35 3,35 128 155 2025 AMD EPYC 7F72 24 / 48 3,2 3,7 192 240 2450 AMD EPYC 7402 24 / 48 2,8 3,35 128 180 1783 AMD EPYC 7402P 24 / 48 2,8 3,35 128 180 1250 AMD EPYC 7352 24 / 48 2,3 3,2 128 155 1350 AMD EPYC 7F52 16 / 32 3,5 3,9 256 240 3100 AMD EPYC 7302 16 / 32 3,0 3,3 128 155 978 AMD EPYC 7302P 16 / 32 3,0 3,3 128 155 825 AMD EPYC 7282 16 / 32 2,8 3,2 64 120 650 AMD EPYC 7272 12 / 24 2,9 3,2 64 120 625 AMD EPYC 7F32 8 / 16 3,7 3,9 128 180 2100 AMD EPYC 7262 8 / 16 3,2 3,4 128 155 575 AMD EPYC 7252 8 / 16 3,1 3,2 64 120 475 AMD EPYC 7252P 8 / 16 3,1 3,2 32 120 450

Партнеры AMD начнут принимать заказы на системы с процессорами EPYC 7F32, 7F52 и 7F72 уже в этом квартале. До конца этого года на смену нынешним EPYC 2-го поколения (Rome) придут новые серверные процессоры EPYC 3-го поколения (Milan), которые первыми перейдут на архитектуру следующего поколения Zen 3 (как ожидается, она обеспечит прирост показателя IPC на величину до 15%) и будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм.

Источник: AnandTech и AnandTech