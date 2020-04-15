AMD представила трио высокочастотных 7-нм процессоров EPYC второго поколения. Вот на что они способны
И без того богатый модельный ряд серверных процессоров AMD EPYC второго поколения (Rome) прирос тремя новыми чипами. Новые CPU, сформировавшие линейку 7Fx2, включают 8-ядерный EPYC 7F32, 16-ядерный EPYC 7F52 и 24-ядерный EPYC 7F72. Все они поддерживают технологию многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT).
Новые «камни» отличаются высокими рабочими частотами и, следовательно, обеспечивают более высокую одноядерную производительность относительно сородичей, являясь оптимальным решением для задач, чувствительных к однопоточной производительности, или при работе с ПО, имеющем ограничение по количеству ядер на одну лицензию, например, VMWare. То есть, буква F в обозначении отражает их ключевую особенность — высокая частота (высокая частота).
К другим отличительным особенностям новых CPU 7Fx2 относится более высокий TDP — до 240 Вт, что закономерно, учитывая, повышение рабочих частот, а также возросший объем кэша L3 — до 256 МБ.
Новые процессоры наследуют все преимущества процессоров AMD EPYC второго поколения, включая 128 линий PCIe 4.0, поддержку до 4 ТБ памяти DDR4-3200 МГц и расширенные функции безопасности. По словам AMD, они предлагают вдвое больше производительности на каждый доллар стоимости по сравнении с конкурирующими моделями Intel Xeon. Это заявление производитель подкрепляет несколькими показательными слайдами.
К слову, уже есть и независимые результаты тестов в сравнении с конкурирующими моделями из стана Intel.
Краткие технические характеристики и цены всех процессоров AMD EPYC второго поколения доступны в таблице (новые модели 7Fx2 выделены жирным).
|Процессор
|Ядра / потоки
|Номинальная
частота, ГГц
|Частота Boost-
режима, ГГц
|L3-кэш, Мбайт
|TDP, Вт
|Рекомендованная
стоимость, $
|AMD EPYC 7H12
|64 / 128
|2,6
|3,3
|256
|280
|?
|AMD EPYC 7742
|64 / 128
|2,25
|3,4
|256
|225
|6950
|AMD EPYC 7702
|64 / 128
|2,0
|3,35
|256
|200
|6450
|AMD EPYC 7702P
|64 / 128
|2,0
|3,35
|256
|200
|4425
|AMD EPYC 7662
|64 / 128
|2,0
|3,3
|256
|225
|6150
|AMD EPYC 7642
|48 / 96
|2,3
|3,3
|256
|225
|4775
|AMD EPYC 7552
|48 / 96
|2,2
|3,3
|192
|200
|4025
|AMD EPYC 7542
|32 / 64
|2,9
|3,4
|128
|225
|3400
|AMD EPYC 7532
|32 / 64
|2,4
|3,3
|256
|200
|3350
|AMD EPYC 7502
|32 / 64
|2,5
|3,35
|128
|180
|2600
|AMD EPYC 7502P
|32 / 64
|2,5
|3,35
|128
|180
|2300
|AMD EPYC 7452
|32 / 64
|2,35
|3,35
|128
|155
|2025
|AMD EPYC 7F72
|24 / 48
|3,2
|3,7
|192
|240
|2450
|AMD EPYC 7402
|24 / 48
|2,8
|3,35
|128
|180
|1783
|AMD EPYC 7402P
|24 / 48
|2,8
|3,35
|128
|180
|1250
|AMD EPYC 7352
|24 / 48
|2,3
|3,2
|128
|155
|1350
|AMD EPYC 7F52
|16 / 32
|3,5
|3,9
|256
|240
|3100
|AMD EPYC 7302
|16 / 32
|3,0
|3,3
|128
|155
|978
|AMD EPYC 7302P
|16 / 32
|3,0
|3,3
|128
|155
|825
|AMD EPYC 7282
|16 / 32
|2,8
|3,2
|64
|120
|650
|AMD EPYC 7272
|12 / 24
|2,9
|3,2
|64
|120
|625
|AMD EPYC 7F32
|8 / 16
|3,7
|3,9
|128
|180
|2100
|AMD EPYC 7262
|8 / 16
|3,2
|3,4
|128
|155
|575
|AMD EPYC 7252
|8 / 16
|3,1
|3,2
|64
|120
|475
|AMD EPYC 7252P
|8 / 16
|3,1
|3,2
|32
|120
|450
Партнеры AMD начнут принимать заказы на системы с процессорами EPYC 7F32, 7F52 и 7F72 уже в этом квартале. До конца этого года на смену нынешним EPYC 2-го поколения (Rome) придут новые серверные процессоры EPYC 3-го поколения (Milan), которые первыми перейдут на архитектуру следующего поколения Zen 3 (как ожидается, она обеспечит прирост показателя IPC на величину до 15%) и будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм.