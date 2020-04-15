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AMD представила трио высокочастотных 7-нм процессоров EPYC второго поколения. Вот на что они способны

AMD представила трио высокочастотных 7-нм процессоров EPYC второго поколения. Вот на что они способны

AMD представила трио высокочастотных 7-нм процессоров EPYC второго поколения. Вот на что они способны


И без того богатый модельный ряд серверных процессоров AMD EPYC второго поколения (Rome) прирос тремя новыми чипами. Новые CPU, сформировавшие линейку 7Fx2, включают 8-ядерный EPYC 7F32, 16-ядерный EPYC 7F52 и 24-ядерный EPYC 7F72. Все они поддерживают технологию многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT).

Новые «камни» отличаются высокими рабочими частотами и, следовательно, обеспечивают более высокую одноядерную производительность относительно сородичей, являясь оптимальным решением для задач, чувствительных к однопоточной производительности, или при работе с ПО, имеющем ограничение по количеству ядер на одну лицензию, например, VMWare. То есть, буква F в обозначении отражает их ключевую особенность — высокая частота (высокая частота).

К другим отличительным особенностям новых CPU 7Fx2 относится более высокий TDP — до 240 Вт, что закономерно, учитывая, повышение рабочих частот, а также возросший объем кэша L3 — до 256 МБ.

Новые процессоры наследуют все преимущества процессоров AMD EPYC второго поколения, включая 128 линий PCIe 4.0, поддержку до 4 ТБ памяти DDR4-3200 МГц и расширенные функции безопасности. По словам AMD, они предлагают вдвое больше производительности на каждый доллар стоимости по сравнении с конкурирующими моделями Intel Xeon. Это заявление производитель подкрепляет несколькими показательными слайдами.

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К слову, уже есть и независимые результаты тестов в сравнении с конкурирующими моделями из стана Intel.

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Краткие технические характеристики и цены всех процессоров AMD EPYC второго поколения доступны в таблице (новые модели 7Fx2 выделены жирным).

ПроцессорЯдра / потокиНоминальная
частота, ГГц		Частота Boost-
режима, ГГц		L3-кэш, МбайтTDP, ВтРекомендованная
стоимость, $
AMD EPYC 7H1264 / 1282,63,3256280?
AMD EPYC 774264 / 1282,253,42562256950
AMD EPYC 770264 / 1282,03,352562006450
AMD EPYC 7702P64 / 1282,03,352562004425
AMD EPYC 766264 / 1282,03,32562256150
AMD EPYC 764248 / 962,33,32562254775
AMD EPYC 755248 / 962,23,31922004025
AMD EPYC 754232 / 642,93,41282253400
AMD EPYC 753232 / 642,43,32562003350
AMD EPYC 750232 / 642,53,351281802600
AMD EPYC 7502P32 / 642,53,351281802300
AMD EPYC 745232 / 642,353,351281552025
AMD EPYC 7F7224 / 483,23,71922402450
AMD EPYC 740224 / 482,83,351281801783
AMD EPYC 7402P24 / 482,83,351281801250
AMD EPYC 735224 / 482,33,21281551350
AMD EPYC 7F5216 / 323,53,92562403100
AMD EPYC 730216 / 323,03,3128155978
AMD EPYC 7302P16 / 323,03,3128155825
AMD EPYC 728216 / 322,83,264120650
AMD EPYC 727212 / 242,93,264120625
AMD EPYC 7F328 / 163,73,91281802100
AMD EPYC 72628 / 163,23,4128155575
AMD EPYC 72528 / 163,13,264120475
AMD EPYC 7252P8 / 163,13,232120450

Партнеры AMD начнут принимать заказы на системы с процессорами EPYC 7F32, 7F52 и 7F72 уже в этом квартале. До конца этого года на смену нынешним EPYC 2-го поколения (Rome) придут новые серверные процессоры EPYC 3-го поколения (Milan), которые первыми перейдут на архитектуру следующего поколения Zen 3 (как ожидается, она обеспечит прирост показателя IPC на величину до 15%) и будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм.

Источник: AnandTech и AnandTech

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