AMD выпустила первый процессор Ryzen 7 5800X3D с памятью 3D V-Cache и бюджетную видеокарту Radeon RX 6400

Компания AMD подготовила к выпуску несколько новых устройств, предназначенных для применения в составе настольных компьютеров. Речь идёт о процессоре AMD Ryzen 7 5800X3D и дискретной видеокарте AMD Radeon RX 6400.

AMD Ryzen 7 5800X3D позиционируется в качестве наиболее производительного игрового процессора и первого CPU, использующего технологию 3D V-Cache. Новинка содержит 8 вычислительных ядер и поддерживает 16 потоков инструкций. Также устройство включает 32 МБ кэш-памяти L3 на кристалле и 64 МБ кэш-памяти в вертикально расположенном стеке. Суммарный объём кэш-памяти L3 составляет 96 МБ.

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D работает на базовой частоте 3,4 ГГц и поддерживает повышенную частоту 4,5 ГГц. Это немного меньше возможностей обычной модели Ryzen 7 5800X (4,7 ГГц). К тому же, новинка не предлагает поддержки разгона, так как напряжение кэш-стека не должно превышать 1,35 В. Показатель TDP составляет 105 Вт. Цена AMD Ryzen 7 5800X3D составляет $449.

Также AMD выпустила видеокарту начального уровня Radeon RX 6400. Это наиболее доступное решение на базе архитектуры RDNA 2, имеющее низкопрофильное исполнение. Видеокарта предназначена для применения в компактных и мультимедийных компьютерных системах. Новинка оснащена графическим процессором Navi 24, изготовленным по нормам 6-нанометрового техпроцесса. GPU имеет площадь 107 мм2 и содержит 5,4 млрд транзисторов. Устройство предлагает 12 вычислительных блоков, включающих 768 потоковых процессоров, и 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной доступа.

Видеочип работает на базовой частоте 2039 МГц и поддерживает повышение частоты до 2321 МГц. Производительность достигает 3,5 терафлопс в вычислениях FP32. Рабочая частота памяти составляет 1750 МГц, а пропускная способность памяти – 112 ГБ/с. Общее энергопотребление (показатель TBP) составляет 54 Вт, так что видеокарте не требуется дополнительное питание. Для отвода тепла служит небольшой радиатор с одним вентилятором. Цена видеокарты AMD Radeon RX 6400 составляет $159,99.

Источник: wccftech 1, 2