AMD запустила Ryzen 7 9850X3D, Ryzen AI MAX+ 392 и 388

Вместе с анонсом процессоров Ryzen AI 400 AMD также обновила имеющиеся семейства. Геймеры обрадуются Ryzen 7 9850X3D, который не слишком превосходит предшественника, но может увеличить доступность.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Фактически это немного усовершенствованная версия чипа 9800X3D AMD позиционирует Ryzen 7 9850X3D как «новый самый быстрый игровой процессор», но не забываем, что существуют еще Ryzen 9 с 3D V-Cache. Новый чип получил на 400 МГц более высокую тактовую частоту, но сохранил тот же TDP 120 Вт. Производитель утверждает, что 9850X3D опережает своего предшественника в среднем на 7% в играх. Но по официальным тестам, например, в Battlefield 6 новый чип не предлагает никакого преимущества, и он лишь незначительно лидирует в F1 25. Несмотря на такую небольшую разницу, компания заявляет, что эти два чипа будут сосуществовать в ее линейке в будущем.

Ryzen 7 9850X3D не получил никаких архитектурных изменений по сравнению с базовым 9800X3D, и повышение максимальной частоты до 5,6 ГГц — единственное улучшение. Чип имеет те же восемь ядер Zen 5 и 16 потоков. Также улучшением можно считать работу с гораздо более высокой частотой с сохранением теплопакета и применением тех же систем охлаждения. Процессор также имеет 104 МБ общего кэша, 96 МБ из которых расположены в общем L3.

Новый процессор поддерживает те же функции разгона, что и Ryzen 7 9800X3D, поэтому его производительность можно еще повысить при условии достаточного для этого теплоотвода. Доступ к разгону можно получить одним щелчком мыши с помощью Precision Boost Overdrive (PBO), а также с Curve Optimizer и Curve Shaper. AMD также поддерживает традиционный разгон на основе множителя.

AMD Ryzen AI MAX+ 392 и MAX+ 388 AMD Ryzen AI MAX+ 392 и MAX+ 388

AMD расширила свою Ryzen AI Max+ (Strix Halo) новыми процессорами Ryzen AI Max+ 392 и Ryzen AI Max+ 388, о которых сообщали неофициальные источники в прошлом году. Более мощный чип имеет 12 ядер и 24 потока, тогда как 388 получил лишь 8 ядер и 16 потоков. AMD сохраняет ту же конфигурацию графики, с полноценным встроенным графическим процессором RDNA 3.5 на 40 вычислительных блоках. Производительность искусственного интеллекта такая же, что и у остального семейства AI Max+ — до 50 TOPS.

Ryzen AI Max+ 388 кажется лучшим вариантом для портативных игровых устройств, поскольку он сохраняет все 40 CU графического процессора при меньшем количестве ядер CPU. Такое сочетание может облегчить балансировку мощности, охлаждения и расхода заряда батареи.

AMD не сообщила, какие устройства будут использовать эти чипы. Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D и системы с новыми Ryzen AI Max+ ожидаются в первом квартале 2026 года.

