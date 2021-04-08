Американский почтовый оператор UPS собирается купить 150 электрических самолетов ALIA eVTOL с вертикальным взлетом/посадкой





Похоже, что в виртуальном соревновании американских почтовых операторов и служб доставки на звание самого продвинутого вперед вырывается UPS. Дело в том, что компания United Parcel Service и ее подразделение UPS Flight Forward решило приобрести сразу 150 электрических самолетов с вертикальным взлетом/посадкой Vertical Takeoff and Landing (eVTOL). В качестве партнера был выбран американский стартап Beta Technologies, который работает над моделью ALIA eVTOL.

Использовать такие «самовертолеты» планируется на малых и средних рынках, где объемы пересылок не так велики, чтобы использовать полноразмерные грузовые самолеты. При этом небольшие размеры позволяет использовать их для регулярной и срочной доставки, включая грузы для медицинских учреждений.

Так как самолетам с вертикальным взлетом/посадкой не требуются аэродромы, сажать их планируют прямо на крыши почтовых отделений. Это снизит стоимость обслуживания и ускорит процесс погрузки и доставки. Для зарядки батарей eVTOL будут использовать стандартные зарядные станции, которые также смогут обслуживать и электромобили. Благодаря электрической платформе транспортное средство будет более тихим и экологичным.

Модель ALIA eVTOL от Beta Technologies способна перевозить 635 кг (1400 фунтов) груза на расстояние до 400 км (250 миль) с крейсерской скоростью 275 км/ч (170 миль/ч). Время полной зарядки батарей займет менее часа. Этого достаточно для выполнения одного достаточно длительного маршрута или цепочки более коротких маршрутов доставки. В перспективе планируется сделать электрические самолеты Beta полностью беспилотными.

https://youtu.be/uGBtU9fWZtc



Первые 10 экземпляров ALIA eVTOL должны выйти на работу в UPS в 2024 году, после успешного тестирования их авиапарк планируют увелчить до 150 экземпляров. Напомним, что UPS также собирается приобрести у британского стартапа Arrival 10,000 электрических фургонов для доставки заказов в США и Европе, а также заказал сразу 125 электрогрузовиков Tesla Semi.

Источник: Electrek, UPS