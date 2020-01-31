Курьерская служба UPS будет использовать беспилотники Waymo и электрофургоны Arrival для доставки заказов в США и Европе





На этой неделе крупнейший американский сервис экспресс-доставки UPS (United Parcel Service) объявил сразу о двух высокотехнологичных проектах. Во-первых, в США оператор начнет тестировать автономную доставку заказов с помощью беспилотников Waymo, а во-вторых, закупит у британского стартапа Arrival 10 тысяч электрических фургонов для доставки заказов в США и Европе (не так масштабно, как 100 тысяч электрофургонов Rivian для Amazon, но все же).

Waymo предоставит UPS собственные минивэны Chrysler Pacifica для доставки грузов в Финиксе (Аризона), где сервис досконально изучил все дороги. Автомобили будут доставлять грузы из отделений UPS в центры распределения Tempe, а не напрямую получателям, однако с чего-то необходимо начинать. За рулем по-прежнему будут находиться испытатели, которые смогут взять на себя управление в случае нештатной ситуации, а в остальное время будут наблюдать за процессом доставки. Тестовая программа стартует в первом квартале текущего года, по ее итогам будет приниматься о дальнейшем расширении сотрудничества между UPS и Waymo.

В рамках второго проекта UPS заказал у британского стартапа Arrival 10 тысяч электрофургонов для доставки заказов. Часть этого автопарка выедет на улицы Лондона и Парижа уже в текущем году (аналогичный пилот был запущен еще в 2018 году), остальная часть будет развернута в крупных городах Европы и Северной Америки на протяжении следующих четырех лет. Если проект «взлетит», то UPS сможет приобрести еще 10 тысяч таких же электрофургонов.

Серийная версия электрофургона Arrival для UPS получит батарею емкостью 75 кВтч и запас хода на уровне 250 км. Он будет оснащаться комбинированным разъемом Combined Charging System (CCS) с контактами для обычной и скоростной зарядки. В качестве операционной системы электрофургон будет использовать BlackBerry QNX.

Разработчики Arrival используют новую платформу типа «скейтборд» Generation 2.0, которую можно модифицировать под требования заказчика, включая различную колесную базу, передний/задний/полный привод и необходимую емкость батареи. Если потребитель не нуждается в солидном запасе хода, то он сможет выбрать версию с более компактной, легкой и дешевой батареей.

Напомним, что недавно южнокорейский автопроизводитель Hyundai/Kia инвестировал 100 млн евро в стартап Arrival, чтобы совместно разрабатывать электрические минивэны для служб доставки, каршеринга и такси.

Источник: Engadget (1, 2)