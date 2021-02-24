Американский производитель военных внедорожников Oshkosh соберет до 165 тыс. фургонов доставки NGDV для почтовой службы США (USPS)





Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) впервые за три десятилетия решила полностью обновить автопарк фургонов доставки. Абсолютно новую модель Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) будет собирать американская компания Oshkosh Defense, которая специализируется на производстве внедорожников для военных.

Контракт между USPS и Oshkosh рассчитан на 10 лет, при этом первый транш инвестиций в размере $482 млн пойдет на финализацию дизайна минивэнов доставки Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) и создание завода по их сборке на территории США. Первые поставки моделей стартуют в 2023 году, при этом за период сотрудничества USPS рассчитывает получить от 50 тыс. до 165 тыс. новых минивэнов.

Модель NGDV с необычным дизайном будет праворульной (чтобы водителю не приходилось выходить на опасную часть дороги), а также отличаться высоким потолком грузового отделения (чтобы можно было заходить в полный рост) и низкой линией капота (для лучшего обзора в условиях доставки в населенных районах). Новинка получит 360-градусную камеру, системы предотвращения фронтального и заднего столкновений, автоматическое торможение, кондиционер, подогрев и т.д.

В отличие от Amazon, который с помощью Rivian собирается полностью перейти на электрические средства доставки заказов, NGDV будет комплектоваться как электрической платформой, так и классическими двигателями внутреннего сгорания (по всей видимости второй вариант предусмотрен для маршрутов доставки с солидными ежедневными пробегами). В контракте оговорена возможность последующей модернизации первого поколения автомобилей электромобильными технологиями, которые появятся в последующие годы.

В данный момент в автопарке USPS более 230 тыс. фургонов доставки различного класса, некоторые из которых не обновлялись на протяжении 30 лет.

Источник: The Verge, USPS