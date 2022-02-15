Американский стартап создал портативное микроволновое оружие против дронов

Боевые орлы для военных целей не годятся. Компании из Лос-Анджелеса Epirus представила энергетическое оружие, генерирующее луч микроволн, который перегружает электронику цели, заставляя, например, дроны падать с неба. Обычно микроволновое оружие основано на магнетронах, технологии, используемой в микроволновках. Но такие «пушки» слишком громоздкие и неточные. Под удар могут попасть и союзные единицы. Энергетическое оружие стартапа Leonidas Pod сделано с использованием транзисторов из нитрида галлия, поэтому достаточно компактное, чтобы его мог нести и использовать летающий дрон.

Epirus объявила 14 февраля о выпуске Leonidas Pod, первой на рынке твердотельной многоразовой микроволновой системы высокой мощности (HPM) как одного из передовых решений компании в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Параллельно наземные системы Leonidas способны обеспечить оборону на 360 градусов. С их помощью можно окружить, например, базу невидимым куполом, проникнуть сквозь который не удастся ни одному беспилотнику. Вместе с Leonidas Pod создается многоуровневое силовое защитное поле. Epirus HPM обеспечивает быструю стрельбу по любой цели почти мгновенно, без необходимости перезарядки или риска перегрева.

Leonidas Pod имеет несколько вариантов крепления. Оружие может включаться или выключаться в течение всего нескольких минут. А увеличенное время автономной работы системы позволяет дрону с Leonidas Pod направиться в зону угрозы и безопасно вернуться на базу. Управление основано на программном обеспечении, поэтому оператор может лучше различать своих и чужих, пишет Defense One.

В прошлом году Исследовательская лаборатории ВВС США показала тактический оперативный ответчик большой мощности (Tactical High Power Operational Responder или THOR). Он использует как лазерный луч, так микроволновое излучение для сбивания групп вражеских дронов. А компания Raytheon представила мощное микроволновое оружие Phaser.

Обе энергетические «пушки» размером с 20-футовый морской контейнер.