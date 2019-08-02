Аналитики: iPhone 11 получит поддержку стилуса Apple Pencil, но сохранит нынешний уровень цен





Грядущий смартфон Apple iPhone 11 (или iPhone XI, в зависимости от того, какое именно название выберет производитель) определённо получит новые функции. Но раз уж поддержки связи 5G в этом году ожидать не приходится, то компании придётся предлагать другие «поразительные» возможности. По мнению аналитиков из Citi Research, следующая версия iPhone получит поддержку стилуса Apple Pencil.

Со времени дебюта оригинального Apple Pencil, стилус работал только с планшетами iPad. Так что его совместное использование со смартфонами ознаменовало бы огромный сдвиг в философии Apple. Однако следует отметить, что аналитики Citi Research обычно сосредотачиваются на финансовых результатах компаний и не прогнозируют характеристики будущих продуктов. Так что нет возможности проверить, насколько точными были их прогнозы ранее, чтобы оценить эту информацию. Добавим, слухи о возможной поддержке стилуса смартфонами iPhone XS и XS Max циркулировали и в прошлом году, но она так и не была добавлена.

Вместе с тем, в Citi Research прогнозируют, что Apple не изменит подход к ценообразованию в этом году. Таким образом, преемник iPhone XS будет стоить от $999, преемник iPhone XS Max – $1099 и выше, а потомок iPhone XR — от $749.

Источник: gsmarena