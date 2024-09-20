Аналитики: Ethereum готовится к большому скачку вверх

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Аналитики Steno Research считают, что Ethereum все еще недооценен и имеет шансы на существенный рост. Как и в 2021 году, когда ETH за несколько месяцев удвоил свою стоимость относительно Bitcoin, эта криптовалюта готовится к новому подъему, что стало особенно заметно после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

С момента перехода Ethereum на Proof-of-Stake PoS — это механизм консенсуса, при котором участники сети (валидаторы) создают новые блоки пропорционально количеству криптовалюты, которую они держат в своих кошельках. 15 сентября 2022 года, его стоимость упала на 48% относительно Bitcoin.

На прошлой неделе исполнилось 2 года от Ethereum Merge, во время которого система перешла с Proof-of-Work PoW основывается на вычислительной мощности. на Proof-of-Stake. Как часть этого перехода, выпуск новых токенов Ether был существенно сокращён: с 4% до менее чем 1% в год. Результатом стал отрицательный чистый рост предложения, поскольку больше Ether сжигается из-за комиссий за транзакции, чем выпускается для стейкеров.

Нативный токен блокчейна Ethereum вырос почти на 8% с начала года, тогда как Bitcoin поднялся на 43%. Но….

Значительное отставание Ethereum от главного конкурента, особенно в этом году, аналитики Steno Research считают неожиданностью, поскольку в предыдущих прогнозах они были настроены очень позитивно.

Во время прошлого бычьего рынка стоимость ETH удвоилась по сравнению с BTC. Причинами стали рост активности в сети, а также бум в децентрализованных финансах (DeFi), выпуск стейблкоинов и невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые в основном строились на блокчейне Ethereum.

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Недавнее снижение процентной ставки Федеральным резервом США приведет к увеличению активности в сети, что положительно повлияет на Ethereum.

Фонды, инвестирующие в BTC (ETFs), вряд ли продолжат значительно превосходить ETH ETF, поскольку Эфириум уже доказал свою способность превосходить своего соперника в прошлом.

Кроме того, недавно разработчики Ethereum приняли решение разделить будущее обновление, Pectra на два (The Prague/Electra — Pectra). Pectra должна стать крупнейшим хардфорком Внедрение фундаментальных изменений в архитектуру протокола блокчейна. в истории Ethereum. Процесс начнется в начале 2025 года.

В основном пакете будет включено восемь предложений по улучшению Ethereum (EIPs), в частности EIP-7702, направленный на улучшение опыта пользователей кошельков.

Второй пакет пока не имеет четкой структуры, но пока он может включать предложения по изменениям в Ethereum Virtual Machine (EVM), известные как EOF, а также внедрение функции PeerDAS, которая улучшает избирательность доступности данных и в конце концов, даст определенную выгоду для блокчейнов второго уровня Вторичный фреймворк или протокол, построенный поверх существующей блокчейн-системы..

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P.S.

18 сентября в 23 странах состоялся премьерный показ документального фильма об Ethereum и ее основателе Виталике Бутерине, созданного студией Optimist. Vitalik: An Ethereum Story можно посмотреть здесь. Стоимость виртуального билета составляет $20.00.

Источник: Steno Research, ethereumfilm.xyz,

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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