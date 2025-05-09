Аналитики возражают Apple: чат-боты ИИ имеют лишь 3% поискового трафика, Google посещают в 34 раза больше, чем ChatGPT

Раздел Технологии выходит при поддержке

Несмотря на утверждение Apple в суде о потере трафика поисковиками, чат-боты ИИ имеют сравнительно небольшую его долю. За год Google посетили 1,6 трлн раз, по сравнению с 47,7 млрд у ChatGPT.

Согласно отчету аналитической компании OneLittleWeb, чат-боты искусственного интеллекта вряд ли смогли существенно уменьшить трафик поисковых систем. С апреля 2024 года по март 2025 года десять ведущих поисковиков имели в среднем 155 млрд посещений в месяц, тогда как десять ведущих чат-ботов — только 4 млрд. В целом поисковые системы привлекали в 34 раза больше трафика, чем чат-боты, но растут более быстрыми темпами.

Трафик всех чат-ботов, включая ChatGPT, был немного меньше, чем общее количество посещений только поисковика Bing.

Общее количество посещений чат-ботов ИИ составило 55,2 млрд за год, в которых ChatGPT имел долю 87%. Бот от OpenAI занял первое место с 47,7 млрд посещений, китайский DeepSeek и Gemini от Google поделили второе место с относительно небольшими 1,7 млрд на каждого. DeepSeek рос быстрее всего — трафик Gemini и ЧатГПТ вырос на 41% и 67% соответственно, а DeepSeek подскочил на 113 007% (впрочем, это рост фактически от 0).

В целом чат-боты имеют только 2,96% всего поискового трафика.

Естественно, относительно новая технология получила наибольший рост. Количество посещений ботов ИИ выросло на 80,9%, тогда как трафик из поисковых систем снизился на незначительные 0,51%. Начиная с мая 2024 года количество посещений чат-ботов росло ежемесячно, с 3,1 млрд в апреле и мае 2024 года до 7 млрд в марте 2025 года. Интересно, что за год до того, с апреля 2023 по март 2024, количество посещений чат-ботов снизилось до 2,1 млрд в августе и выросло до 2,9 млрд только в марте 2024 года.

Рост посещений чат-ботов ускорился в течение последних 12 месяцев с резкими ежемесячными скачками на 17% и 22% в сентябре 2024 года и феврале 2025 года. Впрочем, многие традиционные поисковики росли динамичнее. Количество посетителей поисковых систем упало до 148 млрд в феврале 2024 года и резко восстановилось до 161 млрд в феврале этого года. Посещения поисковиков постоянно растут с ноября 2024 года, когда наблюдалось падение до 155 млрд.

Напомним, в среду 7 мая на судебном процессе по разделению Google старший вице-президент Apple по услугам Эдди Кью заявил о значительном падении трафика на устройствах компании через конкуренцию Google со стороны инструментов искусственного интеллекта. После этого заявления акции Alphabet быстро упали в цене на 8%. Google отрицал значительное падение трафика, и приведенная статистика OneLittleWeb, кажется, подтверждает его заявление.

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Источник: Wccftech

Раздел Технологии выходит при поддержке

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