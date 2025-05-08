Стоимость акций Alphabet упала на 8% после заявления Apple о рекордной потере трафика — Google отрицает

Слова о возможное исчезновение iPhone стали не единственным громким заявлением одного из руководителей Apple Эдди Кью в процессе над Google. Ему также удалось уменьшить стоимость Alphabet.

Акции материнской компании Google Alphabet упали более чем на 8% в среду, 7 мая, после того, как Эдди Кью рассказал, что поисковый трафик Google на устройствах Apple в прошлом месяце упал впервые за более чем два десятилетия. Старший вице-президент Apple по вопросам услуг, заявил на антимонопольном судебном процессе в Вашингтоне, что Google теряет позиции под влиянием инструментов искусственного интеллекта, как ChatGPT и Perplexity.

Его утверждение, что такого спада «никогда не случалось за 22 года», всколыхнуло Уолл-стрит и уменьшило рыночную капитализацию Google более чем на $170 млрд в течение одной торговой сессии.

Эти показания были предоставлены во время ключевого судебного разбирательства, в котором окружной судья Амит Мехта должен определить средства правовой защиты от ранее признанной незаконной монополии Google на поиск Дело, которое длится с 2020 года, разоблачила практику Google, которая ежегодно выплачивает Apple десятки миллиардов долларов, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari и iPhone.

Инвесторы были еще больше обеспокоены предположением Кью, что Apple вскоре может предложить альтернативы на базе искусственного интеллекта в качестве параметров поиска по умолчанию на своих устройствах. Это заявление усилило опасения, что доходы Google от рекламы могут оказаться под угрозой.

В свою очередь Google отверг утверждение о снижении поискового трафика в Safari. Компания обнародовала публичное заявление:

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«Вот наше заявление относительно сегодняшних утренних пресс-релизов о поисковом трафике. Мы продолжаем наблюдать общий рост запросов в поиске. Это включает в себя увеличение общего количества запросов, поступающих с устройств и платформ Apple. В общем, поскольку мы совершенствуем Поиск новыми функциями, люди видят, что Поиск Google является более полезным для большего количества их запросов, и они получают к нему доступ новыми способами: будь то из браузеров, или из приложения Google, с помощью голоса или Google Lens. Мы рады продолжить эти инновации и с нетерпением ждем возможности поделиться большим количеством информации на Google I/O».

Как следует из заявления, Google может вскоре обнародовать какие-то показатели работы поисковика. Можно также предположить, что под новыми средствами поиска компаний подразумевает и инструменты искусственного интеллекта.

Источники: Google, TechXplore