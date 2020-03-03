Android 11 подскажет, если смартфон неправильно расположен на беспроводной зарядной станции





Несколько недель назад компания Google выпустила первую предварительную версию для разработчиков (Developer Preview) своей мобильной операционной системы Android 11. Это произошло раньше обычного. В случае предыдущих версий ОС первая версия для разработчиков предоставлялась в более поздние периоды года – как правило, в марте. Естественно, компания объявила о множестве улучшений, которые станут частью новой версии. Однако на протяжении прошедших недель были выявлены и другие новшества, прямо не упомянутые компанией Google.

Так, пользователь jotafett с Reddit обнаружил долгожданное улучшение, связанное с работой беспроводной зарядки. Сейчас, если пользователь поместит своё мобильное устройство на беспроводную зарядную площадку, но смартфон не выровнен должным образом, то эффективность зарядки будет низкой, но пользователь об этом не знает. В Android 11 в таких случаях будет выводиться предупреждение о том, что смартфон не заряжается должным образом. Это, вероятно, возможно, потому что аппарат может обнаружить, что он получает некоторый ток, но не достаточно, чтобы фактически зарядить аккумулятор. Наличие такого предупреждения в ОС должно избавить пользователей от разочарования, когда они берут смартфон и видят, что он фактически не зарядился за время пребывания на зарядной площадке.

В новой версии ОС имеются и другие улучшения, направленные на повышение комфорта использования мобильного устройства. Среди них можно отметить возможность скрывать уведомления во время записи видео и встроенный инструмент для записи изображения на экране. Хотя стоит отметить, что последний также был включён в предварительные сборки Android 10 и в итоге был удалён.

Источник: neowin