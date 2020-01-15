Android и iOS смартфоны теперь можно использовать в качестве аппаратного ключа для дополнительной защиты учётной записи Google





Компания Google запустила новый инструмент для обеспечения дополнительной защиты учётных записей, расширяющий возможности Advanced Protection Program. Он ориентирован на пользователей, которые чаще других подвергаются целенаправленным атакам: политических деятелей, журналистов, активистов, руководителей компаний, сотрудников регуляторных органов и др.

Отмечается, что даже осторожные пользователи могут стать жертвами целенаправленной фишинговой атаки. Иногда он них не может защитить даже двухфакторная аутентификация. Для таких пользователей предлагается обеспечить дополнительную защиту их учётных записей с помощью физического электронного ключа. Но ранее пользователи жаловались на сложность использования такого метода обеспечения безопасности. Потому в Google упростили его, не жертвуя безопасностью.

Теперь в качестве физического ключа безопасности предлагается использовать смартфон на базе Android или iOS. Поддерживаются версии Android 7 или iOS 10 и новее. Пользователям iPhone первоначально нужно будет загрузить приложение Google Smart Lock и авторизоваться в нём, чтобы активировать ключ безопасности на смартфоне. Затем нужно перейти по следующему адресу, чтобы принять участие в программе Advanced Protection Program. Владельцы совместимых Android-устройств могут сразу перейти на следующую страницу для активации ключа безопасности в смартфоне и участия в программе. После этого при авторизации в учётной записи нужно будет помимо ввода пароля также подтвердить вход и на смартфоне с ключом безопасности. В случае необходимости, можно дополнительно зарегистрировать резервный ключ.

Источник: Google