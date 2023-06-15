Anker представила стационарные батареи резервного электропитания Solix и солнечные панели для монтажа в городских условиях

Компания Anker известна украинским пользователям своими зарядными станциями и аксессуарами для зарядки смартфонов, но в ее ассортименте есть и более продвинутые устройства. На выставке ReCharge в Нью-Йорке Anker представила новую линейку Solix – батарей резервного питания для домашней электросети. Также компания показала солнечные батареи для установки в городских условиях.

Курс BLOCKCHAIN DEVELOPER. Опануєте технології роботи перспективного напрямку блокчейну, отримаєте навички розробки на мовах JavaScript і Solidity. Дізнатись про програму навчання

Домашняя система хранения электроэнергии Anker Solix поддерживает модульную компоновку. Минимальное хранилище на 5 кВтч может быть доукомплектовано до 180 кВтч. Решение является более гибким, чем известная в США система Tesla Powerwall второго поколения – последняя комплектуется исключительно батареей на 13,5 кВтч, стоит около $11500 и поставляется только в комплекте с солнечными панелями.

Anker Solix совместима с существующими и новыми солнечными элементами бренда. Внутри устройство скрывает вертикальные модули батарей батареи LFP, в верхней части расположен модуль управления, но его удобнее осуществлять из приложения для смартфона.

Другие новые батареи, Anker Solarbank, способные хранить от 1,6 кВтч до 3,2 кВтч, поддерживают солнечные батареи Solix Balcony и существующие инверторы Anker. Для работы системы ее необходимо просто подключить к домашней электросети через розетку.

Под маркой Solix теперь также продаются и другие устройства, например портативные электростанции F2000 (767 PowerHouse) стоимостью $2000 c аккумулятором на 2048 Втч, который можно удвоить с помощью дополнительной батареи расширения и заряжать с помощью дополнительного генератора солнечной панели мощностью 200 Вт.

Цена флагманской батареи Anker Solix пока не раскрывается, устройства будут доступны не раньше 2024 года.

Курс «Фінансовий менеджер». Від операційки до ухвалення рішень . Хочу на курс

Источник: The Verge