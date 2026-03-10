Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук с солнечной батареей

Китайская Oukitel анонсировала первый в мире защищенный ноутбук с солнечной батареей RG14-P с 14,1″ сенсорным экраном.





Солнечная панель размещается на крышке позади экрана. Ноутбук предназначен для промышленных рабочих, которым нужны устройства, способные работать даже в сложных условиях и в отдаленных районах длительное время без подключения к электросети.

Ноутбук получил основной аккумулятор на 3000 мА·ч и резервную батарею емкостью 5200 мА·ч, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. В продажу устройство поступит уже с установленной Windows 11. Ноутбук будет иметь металлический корпус с резиновыми накладками по краям для защиты.

Сбоку на устройстве располагаются порты USB, Ethernet и один VGA. Каждый из портов имеет защитные крышки от пыли и грязи во время работы на открытом воздухе. Для удобной переноски ноутбук имеет ручку, которая, скорее всего, не съемная.





Задняя панель одновременно представляет собой солнечную панель и защитный чехол. Oukitel не раскрывает характеристик солнечной панели, однако, скорее всего, она будет обеспечивать дополнительное питание, увеличивая время автономной работы устройства.

Последний раз ведущие производители выпускали ноутбуки с солнечными панелями несколько лет назад. В частности, одним из них был Samsung NC 215S с 10,1″ дисплеем. Солнечная панель обеспечивала дополнительный час автономной работы и требовала 2 часа на зарядку под прямыми солнечными лучами. Lenovo недавно анонсировала концепт ноутбука Yoga PC с солнечной батареей, которому, как утверждает производитель, достаточно 20 минут зарядки для поддержания часа автономной работы

Источник: Tom’sHardware