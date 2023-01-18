Анонс обновленных MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max изначально планировался на осень 2022 года (Бонус: 5 ключевых особенностей новинок)

На этой неделе Apple анонсировала новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Однако сайт Apple позволяет предположить, что их анонс изначально был запланирован на осень прошлого года.

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Джон Грубер из Daring Fireball обратил внимание, что название файла видео с новинками, которое Apple выпустила после анонса обновленных 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro и Mac mini, включает 2022 год. Это позволяет предположить, что видео изначально было приурочено к презентации в прошлом году. Видео продолжительностью более 18 минут похоже на цифровые мероприятия Apple, которые компания проводила в течение предыдущих нескольких лет.

Некоторые предполагают, что 18-минутное видео является фрагментом более крупного мероприятия, которое компания планировала провести в октябре или ноябре 2022 года. Оно могло бы включать в себя не только анонсы новых компьютеров Mac с чипами M2 Pro и M2 Max, но и другие новинки. Версию об осеннем анонсе подтверждают и замеченные в Twitter AR-файлы для новых моделей MacBook Pro – были скомпилированы в октябре 2022 года, за 3 месяца до фактического анонса новых компьютеров Mac.

Добавим, в преддверии осени 2022 года ходили слухи, что Apple планирует провести два мероприятия в период с сентября по декабрь: одно для iPhone и Apple Watch, а другое для Mac и iPad. Тогда слухи утверждали, что второе мероприятие будет полностью посвящено обновлённым устройствам на базе собственных чипов Apple, включая 14- и 16- дюймовые ноутбуки MacBook Pro и планшет iPad Pro следующего поколения. Однако Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple перенесла выпуск MacBook Pro. Также он писал, что компания отменила планы по проведению второго цифрового мероприятия осенью, а вместо этого анонсирует оставшиеся устройства через пресс-релизы на своем сайте.

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В октябре Apple анонсировала обновлённый iPad Pro с чипом M2 и обновлённый iPad 10-го поколения путём публикации пресс-релизов. В середине декабря Гурман сообщил, что запуск новых компьютеров Mac намечен на «начало» 2023 года. Как видим, эта информация подтвердилась.

Отметим, новые MacBook Pro представляют собой незначительное обновление по сравнению с предыдущими моделями, анонсированными в октябре 2021 года. Но всё же устройства содержат несколько заметных новых функций и изменений. Рассмотрим 5 наиболее интересных фактов о новинках:

Новые модели MacBook Pro в цвете Space Gray теперь поставляются с зарядным кабелем MagSafe соответствующего цвета Space Gray. Ранее это был кабель серебристого цвета.

Впервые для линейки Mac реализована поддержка беспроводных стандартов связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Это должно улучшить стабильность и производительность подключений.

Интерфейс HDMI обновлён до версии HDMI 2.1, что обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением 8K и частотой 60 Гц.

Новый 16-дюймовый MacBook Pro может работать от батареи до 22 часов. Это наибольшее значение, когда-либо доступное для устройств Mac.

MacBook Pro предыдущего поколения имел конфигурации до 64 ГБ оперативной памяти. Новый чип ‌M2‌ Max позволяет создавать конфигурации с ОЗУ до 96 ГБ.

Источник: macrumors 1, 2