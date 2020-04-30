Анонсирован игровой ноутбук HP OMEN 15 с процессором AMD Ryzen 7 4800H и видеокартой GeForce RTX 2060

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На британском сайте компании HP была обнаружена обновлённая модель игрового ноутбука OMEN 15, который существенно отличается от предшественника.

Во-первых, новая модель игрового ноутбука HP OMEN 15 модельного ряда 2020 года получила процессор AMD серии Ryzen 4000 (кодовое название Renoir) – Ryzen 7 4800H. Этот чип дополнен дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Кроме того, новинка имеет другой дизайн с более компактной верхней рамкой дисплея. Но при этом устройство лишилось цифрового клавиатурного блока и логотипа OMEN под дисплеем.

Среди прочего сообщается о наличии системы охлаждения OMEN Tempest с вентиляционными отверстиями с трёх сторон корпуса и воздушным потоком, создаваемым в пяти направлениях. Также отмечается «быстрый» дисплей, но фактическая частота обновления изображения не уточняется. Зато известно о поддержке AMD FreeSync. Наконец, говорится о длительном времени автономной работы, но, опять же, без указания конкретных значений.

Игровой ноутбук HP OMEN 15 (модель 15-EN0008NA) доступен для заказа по цене от £1199.

Источник: videocardz