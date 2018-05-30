Анонсирован смартфон LG V35 ThinQ с чипом Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, двойной камерой и ценой $900

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Компания LG официально анонсировала свой новый смартфон под названием V35 ThinQ. Новинку можно назвать улучшенной версией G7 ThinQ в корпусе V30.

Смартфон LG V35 ThinQ оснащён 6-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Quad HD+ (2880×1440 точек). Плотность размещения пикселей составляет 538 PPI. Выемки в верхней части дисплея нет. Устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно расширить благодаря наличию слота для установки карты памяти формата microSD.

На задней панели смартфона LG V35 ThinQ расположен двойной модуль камеры. Он включает два 16-мегапиксельных сенсора, широкоугольный объектив с диафрагмой f/1.9 и углом обзора 107 градусов, а также стандартный объектив с диафрагмой f/1.6 и углом обзора 71 градус. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой f/1.9 (угол обзора 80 градусов). Поддерживается функция распознавания лица пользователя.

Ёмкость комплектной батареи составляет 3300 мАч. Заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и беспроводной зарядки. Корпус новинки обеспечивает защиту внутренних компонентов от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Цена смартфона LG V35 ThinQ заявлена на уровне $900. Пока что он будет распространяться через оператора сотовой связи AT&T. Предварительные заказы на новинку начнут принимать в ближайшую пятницу, а фактические продажи стартуют 8 июня.

Источник: The Verge