Анонсирована вампирская Action/RPG игра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

В рамках проведения конференции Game Developers Conference 2019 компания Paradox Interactive совместно со студией Hardsuit Labs сообщили о грядущем выходе игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Также был опубликован анонсирующий трейлер нового проекта.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 – это игра в жанре Action/RPG, которая является прямым продолжением Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Её действие разворачивается в том же вымышленном Мире Тьмы, где рядом с людьми и втайне от них существуют вампиры, оборотни и другие фантастические существа.

Сюжетное повествование игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 происходит в Сиэттле. Главного персонажа превратили в вампира против всех правил. В результате, главный герой обладает лишь слабыми сверхъестественными способностями. Ему предстоит предстать перед судом вампиров и стать причиной войны между вампирскими кланами. Чтобы выжить, он должен присоединиться к одному из них. Отшельник по имени Дейл Талли помогает ему освоиться в мире вампиров. Со временем сила главного героя будет расти, но ему не следует забывать поддерживать Маскарад и сохранять человечность, иначе нужно готовиться к последствиям.

Игра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 станет доступной пользователям через год – в марте 2020 года. Однако она уже доступна для предварительного заказа в различных сервисах цифровой дистрибуции. При этом цены существенно отличаются. Если в Steam цена стандартного издания Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 составляет 699 грн, то в Epic Games Store – всего 359 грн.