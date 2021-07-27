Анонсированы бюджетный смартфон с большой батареей Nokia C30, возрождённый телефон Nokia 6310 и беспроводные наушники Nokia





Помимо защищённого смартфона Nokia XR20 компания HMD Global представила и несколько других продуктов. Среди этих новинок – смартфон Nokia C30, современная версия некогда популярного телефона Nokia 6310 и несколько моделей полностью беспроводных наушников.

Смартфон Nokia C30 представляет собой доступное решение с большой батареей. Аппарат позиционируется в качестве «короля» серии C. Он оснащён 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и батареей ёмкостью 6000 мАч. Это наибольшие значения для всей серии. В новинке также доступны 8-ядерный процессор Unisoc SC9863A (ядра Cortex-A55 с частотой до 1,6 ГГц), 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. На задней панели расположена основная 13-мегапиксельная камера, дополненная 2-мегапиксельным сенсором глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера выполнена на базе 5-мегапиксельного сенсора. Смартфон Nokia C30 поддерживает только связь 4G и зарядку мощностью 10 Вт через порт microUSB. В устройстве есть 3,5-миллиметровый звуковой разъём и сканер отпечатков пальцев на задней панели. В качестве операционной системы используется версия Android 11 Go Edition. Производитель говорит о выпуске обновлений безопасности на протяжении 2 лет, но об обновлении самой ОС не упоминается. Смартфон Nokia C30 поступит в продажу по цене от €99 за базовую конфигурацию с 2/32 ГБ памяти. Продажи в Украине начнутся в августе по цене от 3199 грн.

Новая модель Nokia 6310 имеет дизайн, напоминающий оригинальную версию, но обладает большим экраном и большими кнопками. В компании считают, что увеличение размеров этих компонентов будет способствовать повышению удобства использования. Дисплей представляет собой изогнутую панель размером 2,8 дюйма с разрешением QVGA. Устройство оснащено процессором Unisoc 6531F, памятью в конфигурации 8/16 МБ и аккумулятором ёмкостью 1150 мАч, которого должно быть достаточно для «недель» использования. Также есть порт microUSB для зарядки, разъём для наушников 3,5 мм, беспроводное FM-радио и фонарик. Телефон позволяет подключаться к интернету, но при этом он ограничен лишь поддержкой связи 2G. В качестве программной платформы используется Series 30+. И отдельно упоминается наличие игры «Змейка». Цена Nokia 6310 составляет €40, продажи в Украине стартуют в начале августа по цене 1699 грн.

Также потребителям предлагаются беспроводные наушники под брендом Nokia. Всего доступно 4 модели, разработанные под различные потребности пользователей:

Go : доступные наушники, обеспечивающие долгое время прослушивания – до 26 часов. Эта модель поддерживает интерфейс Bluetooth0, сенсорное управление, защиту от брызг по стандарту IPX4. Цена Nokia Go Earbuds + sport – $29;

: доступные наушники, обеспечивающие долгое время прослушивания – до 26 часов. Эта модель поддерживает интерфейс Bluetooth0, сенсорное управление, защиту от брызг по стандарту IPX4. Цена Nokia Go Earbuds + sport – $29; Comfort : специальный вариант для потребителей, которые ценят оптимальное удобство в пользовании и эргономичный дизайн. Эта модель поддерживает стандарт связи Bluetooth1, сенсорное управление и возможность использования каждого из наушников по отдельности в моно режиме. Компактные наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX5. Максимальное время автономной работы может достигать 29 часов. Цена беспроводных наушников Nokia Comfort Earbuds составляет $49;

: специальный вариант для потребителей, которые ценят оптимальное удобство в пользовании и эргономичный дизайн. Эта модель поддерживает стандарт связи Bluetooth1, сенсорное управление и возможность использования каждого из наушников по отдельности в моно режиме. Компактные наушники имеют защиту от воды по стандарту IPX5. Максимальное время автономной работы может достигать 29 часов. Цена беспроводных наушников Nokia Comfort Earbuds составляет $49; Clarity: стильные наушники самого высокого качества, разработанные по новейшим технологиям. Здесь доступны поддержка Bluetooth2 и aptX, активное шумоподавление, 10-миллиметровые динамики, режим с низкими задержками и автономность до 27 часов (при совместном использовании с зарядным кейсом). Кейс поддерживает возможность беспроводной зарядки. Корпус наушников обеспечивает защиту в соответствии со стандартом IPX5. Цена Nokia Clarity Earbuds Pro заявлена на уровне $99.

Источник: gsmarena