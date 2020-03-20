Анонсированы доступные смартфоны Nokia 5.3 и Nokia 1.3, продажи в Украине стартуют в мае

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Одновременно со своим первым 5G-смартфоном компания HMD Global также подготовила к выпуску и две модели попроще: Nokia 5.3 среднего уровня и Nokia 1.3 начального уровня.

Смартфон Nokia 5.3 оснащён 6,55-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ 1600х720 точек. Экран имеет каплеобразный вырез для фронтальной камеры. Аппарат содержит процессор Snapdragon 665. Объём оперативной памяти может составлять 3, 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 65 или 128 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели смартфона размещён круглый блок камер. В нём доступны сразу четыре модуля: 13-мегапиксельный главный модуль с объективом f/1.8, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. В каплеобразном вырезе дисплея расположилась 8-мегапиксельная камера для автопортретов с объективом f/2.0.

Аппарат несёт на борту батарею ёмкостью 4000 мАч и поддерживает зарядку с передачей 10 Вт энергии. Также в наличии имеются порт USB Type-C (USB 2.0), 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и модуль NFC. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели под блоком камер. Устройство имеет размеры 164,28×76,62×8,5 мм и массу 180 г. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 и на протяжении нескольких лет будет получать программные обновления.

Смартфон Nokia 5.3 поступит в продажу в апреле по цене от €189. В Украине продажи этой модели стартуют в начале мая. Устройство будет доступно в аквамариновом, песочном и графитовом цветах с 4 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем на 64 ГБ по ориентировочной розничной цене 5499 грн.

Смартфон начального уровня Nokia 1.3 получит 5,71-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ 1520х720 точек, 4-ядерный процессор Qualcomm 215, всего 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживаются карты памяти ёмкостью до 400 ГБ.

Камера на задней панели – одиночная 8-мегапиксельная. Но производитель обещает хороший результаты при съёмке портретов и условиях недостаточной освещённости благодаря приложению Camera Go. В каплеобразном вырезе дисплея размещена 5-мегапиксельная камера.

В данном случае ёмкость батареи составляет 3000 мАч, и поддерживается лишь «медленная» зарядка с передачей 5 Вт энергии, а для подзарядки служит порт micro USB. В качестве операционной системы используется версия Android 10 Go Edition, и компания обещает выпустить обновление до Android 11 Go Edition.

Смартфон Nokia 1.3 можно будет купить в апреле по цене €95. Цена для Украины заявлена на уровне 2199 грн.