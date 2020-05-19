Анонсированы ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 с процессорами Intel 10-го поколения, а также телевизор Vision X65

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Компания Huawei подготовила к выпуску обновлённую модель ноутбука Honor MagicBook Pro 2020. Как и ранее, устройство оснащено 16,1-дюймовым дисплеем, который занимает 90% поверхности панели, но теперь ноутбук комплектуется новыми процессорами Intel 10-го поколения.

Дисплей имеет разрешение Full HD и обеспечивает обхват 100% цветового пространства sRGB. Столь большое соотношение экрана к размерам корпуса удалось обеспечить благодаря использованию тонких рамок. Их толщина составляет всего 4,9 мм. Веб-камера с разрешением 1 Мп разместилась в клавиатуре. Она дополнена парой микрофонов для повышения качества захвата звука во время проведения видео конференций. Динамики расположены по обе стороны от клавиатуры. Здесь же можно найти и сканер отпечатков пальцев.

Базовая версия обновлённого ноутбука Honor MagicBook Pro 2020 оснащена процессором Core i5-10210U. Для более требовательных пользователей доступна конфигурация с чипом Core i7-10510U. В обоих случаях устройство также несёт на борту 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. В дополнение к интегрированному в процессор графическому ядру предлагается дискретная видеокарта NVIDIA MX350 с 2 ГБ памяти DDR5. Для отвода тепла от компонентов системы служат два вентилятора.

Аппарат комплектуется модулями беспроводной связи Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.0. Для проводных подключений доступны три порта USB-A 3.0, один порт USB-C видео выход HDMI и комбинированный 3,5 миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников и микрофона. Ёмкость комплектной батареи составляет 56 Втч. По заверениям производителя, она обеспечивает до 14 часов автономной работы при незначительной нагрузке и до 11,5 часа в режиме просмотра видео. Корпус новинки изготовлен из алюминиевого сплава.Толщина устройства составляет 16,9 мм, а масса – 1,7 кг.

Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 поступил в продажу в Китае с 19 мая по цене около $845 за базовую версию, а модификация с чипом Core i7-10510U оценивается в $943.

Кроме того, был анонсирован новый телевизор Vision X65. Его 65-дюймовая панель обеспечивает охват 90% цветового пространства P3. Устройство поддерживает функцию компенсации движений для обеспечения более чёткого изображения. Среди прочих особенностей упоминается наличие четырёх динамиков мощностью по 10 Вт и дополнительного микрофона, который позволяет использовать телевизор в качестве хаба для управления устройствами умного дома при помощи голосовых команд. Телевизор Vision X65 уже доступен для предварительного заказа. Его цена составляет около $465.

Источник: gsmarena