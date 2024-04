ChatGPT теперь можно использовать без учетной записи

OpenAI начала открывать доступ к ChatGPT для пользователей без учетной записи. Компания описала этот шаг как часть своей миссии «сделать такие инструменты, как ChatGPT, широко доступными, чтобы люди могли ощутить преимущества ИИ».

Такой подход также предоставляет компании больше учебных данных (для тех, кто не отказался от передачи данных). Также это может побудить больше пользователей создавать учетные записи и подписываться на доступ к улучшенной версии GPT-4 вместо более старой модели GPT-3.5, которую получают бесплатные пользователи.

При использовании ChatGPT без учетной записи на стандартном экране с запросом «How can I help you today?» и окном ввода также доступны необязательные кнопки для регистрации или входа. Компания говорит, что она постепенно разворачивает доступ, поэтому у некоторых пользователей эта возможность может быть еще недоступна.

OpenAI создала дополнительные меры безопасности для пользователей без учетной записи. У них отличаются условия относительно блокировки описаний и создания изображения в определенных категориях. Представитель компании сказал, что при разработке этой функции учитывалось, как пользователи GPT-3.5, которые не вошли в систему, могут создать новые угрозы. Команды, ответственные за выявление и пресечение злоупотреблений моделями искусственного интеллекта, участвовали в создании новой функции и будут соответствующим образом корректировать работу, если появятся неожиданные угрозы. В то же время для пользователей без учетной записи актуальны те же ограничения, что и для зарегистрированных пользователей.

Пользователи без учетной записи могут отключить обучение моделей на основании их данных. Это можно сделать через меню настроек, которое доступно через маленький знак вопроса справа от текстового поля. Для этого надо выключить переключатель «Improve the model for everyone».

По данным OpenAI, более 100 млн человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT. Вероятно, этот шаг позволит привлечь еще больше пользователей.

Источник: Engadget

