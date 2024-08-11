Анимационный хит Disney «Головоломка» станет сериалом — первые кадры Dream Productions на D23

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Disney и Pixar предварительно показали на D23 первые кадры анимационного сериала во вселенной «Головоломка» под названием Dream Productions / «Производство снов».

«Спасибо, что сделали «Головоломка 2» анимационным фильмом номер один всех времен. Если вам нравится фильм так же как и нам, у меня есть отличные новости», — сказал Пит Доктер из Pixar на сцене D23.

Сериал, который выйдет в 2025 году, разворачивается между первой и второй частями фильма. События будут разворачиваться в студии, где каждый вечер осуществляются мечты Райли — вовремя и в рамках бюджета. Некоторые воспоминания нуждаются в дополнительной обработке, поэтому их отправляют в Dream Productions, и когда Райли засыпает, мы видим, как съемочная группа создает сны, как на съемочной площадке.

«Это наш первый оригинальный сериал, и мы хотели сделать что-то уникальное и смелое, в отличие от всего, что мы делали раньше», — говорит Доктер.

Главный креативный директор Pixar Animation Studios впервые упомянул о сериале в интервью Entertainment Weekly в июне. Тогда он сказал изданию, что производство сериала закончено: «Мы закончили. Он выйдет следующей весной. Я не уверен, что есть конкретная дата выпуска».

«Помните, в первом фильме мы посещали Dream Productions, чтобы увидеть, как создаются сны Райли? Это если объясняет, почему они такие странные. Мы также продолжили исследовать силу снов и то, как они влияют на нас наяву. Так что это очень круто».

Анимационный фильм «Головоломка 2» стал самым кассовым в истории, когда собрал колоссальные $1,5 млрд в мировом прокате. Фильм, производство которого обошлось в $200 млн, недавно опередил другой хит Disney, «Мстителей» от Marvel, и проложил себе путь в первую десятку самых кассовых фильмов всех времен.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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