Апелляционный суд позволил Qualcomm и далее применять бизнес-практику «нет лицензий, нет чипов»





В прошлом году суд США признал Qualcomm виновной в нарушении антимонопольного законодательства и постановил изменить способ ведения бизнеса. Речь шла о так называемой практике «нет лицензий, нет чипов». Она подразумевает, что для получения доступа к чипам компании клиентам также необходимо заключать дополнительные лицензионные соглашения по патентам.

В мае прошлого года суд посчитал, что это противоречит нормам антимонопольного законодательства и предписал компании прекратить практику объединения лицензионных соглашений по патентам со своим аппаратным бизнесом и начать предоставлять доступ другим поставщикам модемных чипов к технологиям на справедливых условиях. Однако Qualcomm была не согласна с таким решением суда и подала апелляцию. И рамках нового рассмотрения дела апелляционный суд встал на сторону чипмейкера и отменил предыдущее постановление окружного суда.

В постановлении судья Каллахан не согласился с основным аргументом Федеральной торговой комиссии (FTC) о том, что Qualcomm вытесняет конкурирующих производителей чипов с помощью своей бизнес-практики. FTC утверждала, что таким образом Qualcomm фактически добавляет налог каждый раз, когда производители смартфонов покупают чипы конкурентов. Компания вынуждает их выплачивать лицензионные отчисления за патенты Qualcomm, необходимые для используемых в чипах стандартов, даже если они не использовали продукты Qualcomm. По утверждению FTC, такой подход приводил к удорожанию продуктов конкурентов и они становились более дорогими, чем наборы чипов и патентов, которые предлагала сама Qualcomm.

С учётом нового судебного решения, судя по всему, компании Qualcomm разрешено нарушать концепцию справедливых, разумных и недискриминационных условий лицензирования (FRAND), с которой она согласилась, сделав свои патенты общими стандартами. Эти правила призваны удерживать компании от несправедливого использования своих патентов и обеспечивать равные условия для других производителей чипов. Но судья Каллахан считает, что этот вопрос следует рассматривать в рамках другого иска и другого судебного разбирательства.

Теперь, если дело не будет направлено для дальнейшего рассмотрения в Верховный суд, Qualcomm сможет и далее применять свою практику ведения бизнеса «нет лицензий, нет чипов».

«Решение суда неутешительное, и мы будем рассматривать наши варианты», — заявили в FTC.

Источник: The Verge