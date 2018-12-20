Аппарат NASA InSight развернул свой самый важный инструмент наблюдения, который позволит выполнить 3/4 научных задач

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19 декабря команда управления зондом Mars InSight выдвинула манипулятор аппарата так далеко, как только могла, и установила сейсмометр на расстоянии 5,367 фута (около 1,64 метра).

Учитывая, что основной целью посадочного модуля является сбор данных, которые помогут больше узнать о внутреннем строении красной планеты, команда считает сейсмометр своим самым важным инструментом. Главный исследователь миссии Брюс Банердт сказал, что развертывание сейсмометра так же важно, как и посадка InSight на Марс.

«Нам это нужно для того, чтобы выполнить около трех четвертей наших научных задач», — пояснил он.

Ранее зонд InSight сфотографировал место своего приземления (и тоже попал на этот снимок), чтобы помочь учёным найти идеальное положение для сейсмометра и других исследовательских инструментов. Поскольку его посадочная площадка оказалась лучше, чем ожидалось, «почти с полным отсутствием камней, холмов и ям», специалисты NASA смогли быстро принять решение о местоположении сейсмометра.

На протяжении нескольких последующих дней InSight будет пытаться идеально ровно разместить измерительный инструмент, поскольку земля наклонена на пару градусов. Это обеспечит высокую точность данных, которые будут передаваться на протяжении нескольких последующих недель. Учёные должны убедиться, что сейсмометр идеально расположен, так как они полагаются на него для мониторинга сейсмических волн, проходящих через слои планеты, когда происходит землетрясение.

Команда планирует продолжить работу, установив датчик температуры InSight на поверхность Марса в конце января. Любые данные, которые соберут оба инструмента, дадут исследователям NASA информацию, которая нужна для определения глубины и состава слоёв планеты. Также собранные данные помогут выяснить, как образуются подобные планеты.

Источник: Engadget