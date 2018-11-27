Зонд InSight развернул солнечные батареи и прислал свое селфи [+ новое фото Марса крупным планом]

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Как известно, вчера космический аппарат InSight успешно сел на Марсе и почти сразу же прислал на Землю первое фото, служащее доказательством благополучной посадки. Вскоре после этого аппарат «протер» объектив камеры и сделал еще одно фото, запечатлев себя на фоне нового дома.

Снимок, который вы можете видеть выше, сделан с помощью камеры IDC (The Instrument Deployment Camera), размещенной на роботизированной руке посадочной платформы InSight.

Одновременно команда миссии InSight сообщила, что зонд успешно развернул солнечные батареи и накапливает энергию. Вот анимация (естественно, компьютерная) того, как проходил этот процесс.

В ближайшие дни инженеры задействуют роботизированный манипулятор длиной 2,4 метра, чтобы осмотреться и выбрать лучшие места для размещения двух ключевых инструментов миссии – сейсмометра SEIS и электромеханического бура HP3. Напомним, первый позволит измерять тектоническую активность планеты и регистрировать падения метеоритов, а второй — пробурить скважину глубиной около пяти метров. На буре закреплена лента, на каждых десяти сантиметрах которой расположены датчики температуры. За счет этого ученые смогут установить температурный профиль грунта и провести другие измерения, в том числе касающиеся состава грунта.

Подготовка инструментов к работе займет от двух недель до трех месяцев.

Один из экспериментальных спутников Mars Cube One миссии InSight – MarCO-B – прислал фотографию Марса, позволяющую оценить вид на планету с расстояния в 6 тысяч километров.

Снимок был получен цветной камерой c объективом типа «рыбий глаз» сразу после выполнения основной задачи (сопровождения и ретрансляции сигналов станции InSight).

Источник: NASA (1 и 2)