Посадочный модуль InSight успешно сел на Марсе

Посадочный аппарат миссии InSight, предназначенный для исследования внутренней структуры и геологической активности Марса, совершил успешную посадку на поверхность Марса. Соответствующее подтверждение было получено в 14:54 по времени Восточного побережья США (21:54 по Киеву). Сама операция по посадке транслировалась в прямом эфире на сайте NASA.

Вот и первое фото, присланное InSight на Землю и подтверждающее, что все прошло успешно.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018