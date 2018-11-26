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Посадочный модуль InSight успешно сел на Марсе
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Посадочный модуль InSight успешно сел на Марсе

Посадочный модуль InSight успешно сел на Марсе

Посадочный аппарат миссии InSight, предназначенный для исследования внутренней структуры и геологической активности Марса, совершил успешную посадку на поверхность Марса. Соответствующее подтверждение было получено в 14:54 по времени Восточного побережья США (21:54 по Киеву). Сама операция по посадке транслировалась в прямом эфире на сайте NASA.

Вот и первое фото, присланное InSight на Землю и подтверждающее, что все прошло успешно.

Как мы уже рассказывали в нашей сегодняшней новости, двумя основными научными инструментами InSight являются сейсмометр SEIS и электромеханический бур HP3. Для их установки у InSight есть роботизированный манипулятор длиной 2,4 метра, который и перенесет инструменты на нужно место. С помощью сейсмометра аппарат сможет измерять тектоническую активность планеты и регистрировать падения метеоритов, а бур поможет сделать скважину глубиной пять метров. На буре закреплена лента, на каждых десяти сантиметрах которой расположены датчики температуры. За счет этого ученые смогут установить температурный профиль грунта и провести другие измерения, в том числе касающиеся состава грунта.

Предполагается, что команде миссии InSight потребуется от двух недель до трех месяцев, чтобы все подготовить и приступить к выполнению научной программы миссии, рассчитанной на 720 дней.

  • Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года. Он стал пятым аппаратом, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет.
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