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Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

Во время проведения конференции Worldwide Developers Conference 2022 компания Apple рассказала о новшествах, которые появятся в мобильной операционной системе iOS 16 осенью этого года. Пользователей ожидают улучшенные возможности персонализации, улучшенный экран блокировки с виджетами и ряд доработанных приложений.

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Экран блокировки

Экран блокировки в iOS 16 позволяет настраивать используемые шрифты и цвета, добавлять виджеты и создавать несколько вариантов экранов, между которыми можно будет переключаться. Поставляемые Apple обои получили обновление за счёт анимированных и тематических вариантов. Новая функция Live Activity помогает пользователям оставаться в курсе происходящего в режиме реального времени, например о спортивных играх, тренировках, совместных поездках или заказах еды. Вся информация доступна прямо на экране блокировки. Уведомления переработаны и теперь сворачиваются снизу, чтобы пользователи могли видеть персонализированный экран блокировки.

Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

Focus

Режим Focus стал более эффективным и также поддерживает возможность настройки. И теперь он подключается к экрану блокировки, предлагая пользователям способ привязать обои и виджеты экрана блокировки к определенному фокусу. Чтобы активировать фокус, пользователи могут просто провести пальцем по соответствующему экрану блокировки. Благодаря фильтрам ряд приложений, таких как Calendar, Mail, Messages и Safari, могут отображать только тот контент, который имеет отношение к фокусу пользователя.

Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

Общие библиотеки фотографий iCloud

iCloud Shared Photo Library позволяет создавать отдельную библиотеку iCloud, в которой до 6 пользователей могут совместно работать и добавлять свои материалы. Например, они могут отправить в общую библиотеку снимки из личной библиотеки или делиться материалами на основе даты начала или людей на фотографиях. Кроме того, можно наполнять общую библиотеку прямо из приложения «Камера» и при помощи интеллектуальных предложений, если на снимке есть участник из общей папки.

Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

Messages

Обновлённое приложение Messages получило несколько новых функции. Пользователи смогут отзывать только что отправленные сообщения, восстанавливать недавно удалённые сообщения, а также отмечать беседы как непрочитанные, если к ним нужно будет вернуться позже. Кроме того, функция SharePlay позволяет синхронизировать контент (фильмы, музыка) во время общения в Messages, используя общие элементы управления.

Рассрочка Apple Pay Later

В Apple Wallet появился встроенный инструмент рассрочки – Apple Pay Later. С его помощью пользователи в США смогут разделить стоимость покупки через Apple Pay на 4 равных платежа в течение 6 недель. При этом обещают нулевую процентную ставку и отсутствие комиссий. Apple Pay Later учитывает финансовые возможности пользователя, упрощает просмотр, отслеживание и погашение платежей. Функция доступна во всех местах приёма Apple Pay, в том числе онлайн или при покупках в приложении, где используется сеть Mastercard.

Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay LaterApple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

В iOS 16 реализованы и другие новшества в различных приложениях и функциях:

  • В Mail доступны новые инструменты управления электронной почтой (планирование отправки, отмена доставки, проверка на наличие вложения, напоминания о необходимости просмотреть письмо);
  • Live Text может распознавать текст на кадрах из видео, конвертировать валюту, переводить текст;
  • CarPlay получает улучшенную интеграцию с автомобилем и может предоставлять контент для нескольких экранов в автомобиле;
  • Safari теперь включает общие группы вкладок, что позволяет делиться коллекцией сайтов с друзьями и семьей. Повышена безопасность серфинга;
  • Apple Maps предлагает поддержку прокладки маршрута с несколькими остановками. Пользователи могут планировать до 15 остановок заранее и автоматически синхронизировать маршруты с Mac на iPhone;
  • Family Sharing упрощает настройку учётной записи для ребенка с правильным родительским контролем с самого начала. Функция включает предложения по возрастным ограничениям для приложений, фильмов, книг, музыки и др.;
  • Dictation получает новый интерфейс, который позволяет плавно переключаться между голосовым и сенсорным вводом;
  • Приложение Fitness для iPhone помогает отслеживать и достигать цели в фитнесе даже если у пользователя нет Apple Watch;
  • В приложении Health появляется функция «Лекарства». Она позволяет создавать список лекарств и управлять им, создавать расписания и напоминания приёма медикаментов, а также отслеживать свои лекарства, витамины или добавки;
  • Функция Game Center получила переработанную панель инструментов, которая показывает действия друзей и достижения в играх, что позволяет играть или соревноваться со своими друзьями.

Источник: Apple


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