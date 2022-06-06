Apple анонсировала iOS 16: экран блокировки с виджетами, «живые» оповещения Live Activities и рассрочка Apple Pay Later

Во время проведения конференции Worldwide Developers Conference 2022 компания Apple рассказала о новшествах, которые появятся в мобильной операционной системе iOS 16 осенью этого года. Пользователей ожидают улучшенные возможности персонализации, улучшенный экран блокировки с виджетами и ряд доработанных приложений.

Экран блокировки

Экран блокировки в iOS 16 позволяет настраивать используемые шрифты и цвета, добавлять виджеты и создавать несколько вариантов экранов, между которыми можно будет переключаться. Поставляемые Apple обои получили обновление за счёт анимированных и тематических вариантов. Новая функция Live Activity помогает пользователям оставаться в курсе происходящего в режиме реального времени, например о спортивных играх, тренировках, совместных поездках или заказах еды. Вся информация доступна прямо на экране блокировки. Уведомления переработаны и теперь сворачиваются снизу, чтобы пользователи могли видеть персонализированный экран блокировки.

Focus

Режим Focus стал более эффективным и также поддерживает возможность настройки. И теперь он подключается к экрану блокировки, предлагая пользователям способ привязать обои и виджеты экрана блокировки к определенному фокусу. Чтобы активировать фокус, пользователи могут просто провести пальцем по соответствующему экрану блокировки. Благодаря фильтрам ряд приложений, таких как Calendar, Mail, Messages и Safari, могут отображать только тот контент, который имеет отношение к фокусу пользователя.

Общие библиотеки фотографий iCloud

iCloud Shared Photo Library позволяет создавать отдельную библиотеку iCloud, в которой до 6 пользователей могут совместно работать и добавлять свои материалы. Например, они могут отправить в общую библиотеку снимки из личной библиотеки или делиться материалами на основе даты начала или людей на фотографиях. Кроме того, можно наполнять общую библиотеку прямо из приложения «Камера» и при помощи интеллектуальных предложений, если на снимке есть участник из общей папки.

Messages

Обновлённое приложение Messages получило несколько новых функции. Пользователи смогут отзывать только что отправленные сообщения, восстанавливать недавно удалённые сообщения, а также отмечать беседы как непрочитанные, если к ним нужно будет вернуться позже. Кроме того, функция SharePlay позволяет синхронизировать контент (фильмы, музыка) во время общения в Messages, используя общие элементы управления.

Рассрочка Apple Pay Later

В Apple Wallet появился встроенный инструмент рассрочки – Apple Pay Later. С его помощью пользователи в США смогут разделить стоимость покупки через Apple Pay на 4 равных платежа в течение 6 недель. При этом обещают нулевую процентную ставку и отсутствие комиссий. Apple Pay Later учитывает финансовые возможности пользователя, упрощает просмотр, отслеживание и погашение платежей. Функция доступна во всех местах приёма Apple Pay, в том числе онлайн или при покупках в приложении, где используется сеть Mastercard.

В iOS 16 реализованы и другие новшества в различных приложениях и функциях:

В Mail доступны новые инструменты управления электронной почтой (планирование отправки, отмена доставки, проверка на наличие вложения, напоминания о необходимости просмотреть письмо);

Live Text может распознавать текст на кадрах из видео, конвертировать валюту, переводить текст;

CarPlay получает улучшенную интеграцию с автомобилем и может предоставлять контент для нескольких экранов в автомобиле;

Safari теперь включает общие группы вкладок, что позволяет делиться коллекцией сайтов с друзьями и семьей. Повышена безопасность серфинга;

Apple Maps предлагает поддержку прокладки маршрута с несколькими остановками. Пользователи могут планировать до 15 остановок заранее и автоматически синхронизировать маршруты с Mac на iPhone;

Family Sharing упрощает настройку учётной записи для ребенка с правильным родительским контролем с самого начала. Функция включает предложения по возрастным ограничениям для приложений, фильмов, книг, музыки и др.;

Dictation получает новый интерфейс, который позволяет плавно переключаться между голосовым и сенсорным вводом;

Приложение Fitness для iPhone помогает отслеживать и достигать цели в фитнесе даже если у пользователя нет Apple Watch;

В приложении Health появляется функция «Лекарства». Она позволяет создавать список лекарств и управлять им, создавать расписания и напоминания приёма медикаментов, а также отслеживать свои лекарства, витамины или добавки;

Функция Game Center получила переработанную панель инструментов, которая показывает действия друзей и достижения в играх, что позволяет играть или соревноваться со своими друзьями.

Источник: Apple