Apple анонсировала виртуальную кредитную карту Apple Card с кэшбеком и без комиссии

В рамках сегодняшней презентации компания Apple объявила о выпуске виртуальной банковской карты под названием Apple Card, которая призвана улучшить опыт пользования кредитными картами. Компания обещает отсутствие комиссий и систему начисления кэшбека.

Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Буквально через несколько минут ею можно будет пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay. Компания сотрудничает с банком Goldman Sachs, а Mastercard займётся обработкой платежей. Кроме того, с держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.

Клиенты также смогут отслеживать покупки, проверять баланс и управлять своими финансами прямо из приложения, интерфейс которого специально разработан с учётом других банковских клиентов. Помимо основных функций, в приложении есть возможность группировать расходы по категориям, строить наглядные графики и диаграммы. Для этого Apple Card использует машинное обучение и картографический сервис Apple Maps, чтобы фиксировать магазины и отслеживать покупки.

В качестве вознаграждений Apple Card предлагает систему кэшбека. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счёт будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара. Компания также предлагает пользователям физическую титановую банковскую карту Apple Card без номера, CVV-кода и прочей информации. При расчёте такой картой в магазинах кэшбек составит 1%. Карту можно будет оформить этим летом.

Apple в очередной раз заявила, что для неё очень важна конфиденциальность данных клиентов. Вся информация о транзакциях хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple, а каждая карта привязана к чипу.

Источник: The Verge