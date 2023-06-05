Apple анонсировала новый Mac Pro на M2 Ultra — знакомый дизайн «тёрка» и цена от $6999

Компания Apple анонсировала первый высокопроизводительный настольный компьютер Mac Pro на базе собственных чипов. Это устройство одним из последних сохраняло приверженность процессорам Intel, но теперь переход на собственные чипы Apple завершен для всех линеек компьютеров.

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Apple обновила Mac Pro впервые за 4 года, и это обновление получилось значительным. Хотя внешне новинка похожа на старую версию с процессорами Intel, основные новшества скрыты внутри системного блока.

В Apple Mac Pro 2023 года используется собственный процессор Apple M2 Ultra. Фактически он представляет собой два кристалла M2 Max, объединенных посредством технологии Apple ultra fusion. Процессор содержит 24 ядра CPU и до 76 ядер GPU. Устройство изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Для Apple M2 Ultra заявлен 2-кратный прирост пропускной способности памяти по сравнению с M2 Max (до 800 ГБ/с) и на 50% больше памяти по сравнению с M1 Ultra. Графическая подсистема на 30% производительнее, чем у версии M1 Ultra, а прирост производительности CPU достигает 20%.

Новый Mac Pro предлагает 6 открытых слотов PCIe Gen 4 для карт расширения и содержит 8 встроенных разъемов Thunderbolt 4. Устройство может включать до 76 ядер GPU и до 192 ГБ памяти. По заверениям Apple, топовая версия может обеспечивать 3-кратный прирост производительности по сравнению с предыдущей версий на базе процессоров Intel.

Компьютер включает модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, 3 разъема USB-A, два разъема HDMI (с поддержкой разрешения до 8K и частоты до 240 Гц), 2 10-гигабитных сетевых интерфейса Ethernet и позволяет подключить до 6 мониторов Pro Display XDR.

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Новый настольный компьютер Apple Mac Pro 2023 года поступит в продажу со следующей недели по цене от $6999.

Источник: The Verge