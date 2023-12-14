Новости Софт 14.12.2023 в 13:36 comment views icon

Apple частично блокирует доставку сообщений iMessage в Beeper Mini ─ Beeper

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Вадим Карпусь

Автор новостей

После небольшого перерыва приложение Beeper Mini возобновило свою работу и снова дало возможность пользователям Android работать с сообщениями iMessage. Но счастье было недолгим, и у некоторых пользователей снова возникли проблемы в работе сервиса, в то время как другие продолжали нормально его использовать.

Судя по всему, проблемы начались в ночь на четверг. Так, некоторые пользователи сообщали, что они не получают сообщения из iMessage на Beeper Mini и Beeper Cloud. Сбои в отправке сообщений iMessage в Beeper Mini наблюдали журналисты The Verge. Также сообщения о подобных проблемах появились и на страницах Reddit. Вместе с тем другие пользователи утверждали, что у них нет проблем с доставкой таких сообщений. Следовательно, проблема не носила глобальный характер.

В Beeper изучили эти сообщения и пришли к выводу, что Apple, похоже, «намеренно блокирует» доставку сообщений iMessage примерно 5% пользователей Beeper Mini. Компания заявляет, что удаление и повторная установка приложения устраняет проблему, и она работает над более широким решением.

Apple не ответила на запрос с просьбой прокомментировать заявление Beeper.

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Источник: The Verge

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