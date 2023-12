Apple частично блокирует доставку сообщений iMessage в Beeper Mini ─ Beeper

После небольшого перерыва приложение Beeper Mini возобновило свою работу и снова дало возможность пользователям Android работать с сообщениями iMessage. Но счастье было недолгим, и у некоторых пользователей снова возникли проблемы в работе сервиса, в то время как другие продолжали нормально его использовать.

Судя по всему, проблемы начались в ночь на четверг. Так, некоторые пользователи сообщали, что они не получают сообщения из iMessage на Beeper Mini и Beeper Cloud. Сбои в отправке сообщений iMessage в Beeper Mini наблюдали журналисты The Verge. Также сообщения о подобных проблемах появились и на страницах Reddit. Вместе с тем другие пользователи утверждали, что у них нет проблем с доставкой таких сообщений. Следовательно, проблема не носила глобальный характер.

Apple appears to be deliberately blocking iMessages from being delivered to ~5% of Beeper Mini users. Uninstalling and reinstalling Beeper Mini fixes the issue.

We won't have a fix tonight, but we're working on it. https://t.co/70KbYfcwjr

— Beeper (@onbeeper) December 14, 2023