Форум Stack Overflow блокирует пользователей, не согласных делиться своими сообщениями для обучения ChatGPT

На популярном интернет-форуме для программистов Stack Overflow разгорелась виртуальная война между администрацией и пользователями. Причиной тому стало партнерство Stack Overflow с OpenAI с целью обучения моделей искусственного интеллекта на примере сообщений пользователей форума.

Это понравилось далеко не всем. После объявления этого партнерства многие пользователи Stack Overflow начали удалять или изменять свои вопросы и ответы. Тем самым они хотели предотвратить использование их материалов для обучения ChatGPT.

Однако такое поведение пользователей не понравилось уже администрации Stack Overflow. Как следствие, модераторы форума начали наказывать блокировкой пользователей, которые прибегают к удалению или редактированию своих предыдущих сообщений. В то время как пользователи говорят, что они имеют право удалять собственный контент с форума, опираясь на «право на забвение», администрация Stack Overflow ссылается на условия использования форума (которые, как известно, все соглашаются выполнять, но почти никогда не читают при регистрации). Условия содержат пункт о безотзывном праве владения всем контентом.

Пользователи, которые не согласны с тем, чтобы их контент использовался для обучения ChatGPT, особенно возмущены быстрыми изменениями политики Stack Overflow относительно генеративного ИИ. В течение многих лет на сайте действовало постоянное правило, которое запрещало использование генеративного искусственного интеллекта для написания или переформулировании любых вопросов или ответов. Модераторам было разрешено и рекомендовано использовать программное обеспечение для выявления ИИ при просмотре сообщений. Однако недавно компания изменила свою политику в отношении ИИ.

Пользователь Stack Overflow Бен опубликовал на Mastodon рассказ о своем опыте редактирования своих самых успешных ответов, чтобы попытаться избежать использования его работы для целей OpenAI. Среди прочего он написал:

«[Репрессии модератора] просто напоминают, что все, что вы публикуете на любой из этих платформ, может и будет использоваться для получения прибыли. Это только вопрос времени, когда все ваши сообщения в Discord, Twitter и т.д. будут собраны, представлены в модель и проданы обратно вам».

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Источник: tomshardware

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