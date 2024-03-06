Apple выпустила iOS 17.4 — с поддержкой альтернативных маркетплейсов и сторонних NFC-платежей в ЕС

Транскрипции для подкастов и новые эмодзи — среди других обновлений.

Некоторые обновления iOS 17.4 обусловлены именно новым Законом ЕС о цифровых рынках. Отныне Apple поддерживает альтернативные магазины приложений — разработчики, желающие воспользоваться этим преимуществом, должны будут пройти процедуру одобрения и оплатить Apple «комиссию за основную технологию», которая будет взимать 50 евроцентов за установку, когда приложение достигнет 1 миллиона загрузок в год. Процесс может занять некоторое время, но в настоящее время известно о по крайней мере одном альтернативном маркетплейсе от Mobivention, который будет доступен 7 марта. Epic также работает над выпуском Epic Game Store для iOS в 2024 году, а MacPaw планирует официально запустить свой магазин Setapp в апреле.

Дополнительно Apple открывает доступ к NFC-платежам на iPhone сторонним поставщикам, а также разрешает пользователям в ЕС загружать альтернативные браузеры, которые не базируются на движке WebKit (например, Chrome и Firefox) — с новым экраном выбора в iOS Safari, который предложит установить браузер по умолчанию при первом открытии. Об альтернативах официально не объявляли, однако Google и Mozilla уже экспериментируют с новыми браузерами для iOS, которые впоследствии могут быть выпущены для общественности.

Среди других обновлений — автоматические транскрипции на английском, испанском, французском и немецком языках для Apple Podcasts. Текст будет появляться синхронно с видео, также доступен поиск по слову, чтобы воспроизвести подкаст в нужном вам моменте.

В обновление iOS 17.4 включен новый криптографический протокол для iMessage, известный как PQ3, который усилит сквозное шифрование сообщений, чтобы противостоять потенциальным атакам на основе квантовых вычислений.

Siri получит опцию для чтения входящих сообщений на любом языке, в частности на испанском, французском, немецком, китайском и др. После обновления Unicode 15.1 в сентябре прошлого года также добавлено более 100 новых эмодзи: таких, как лайм, сломанная цепь, коричневый гриб и кивающая голова (также еще с десяток эмодзи людей и тел получили дополнительные направления движения).

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Устройства iPhone 15 теперь будут отображать больше информации, связанной с аккумулятором, в настройках: включая количество циклов, дату производства и время первого использования аккумулятора. И, наконец, функция распознавания музыки, представленная в iOS 14.2, теперь позволит добавлять идентифицированные песни в свою библиотеку и списки воспроизведения Apple Music.

iOS 17.4 совместима с тем же рядом моделей iPhone, что и iOS 17, начиная с линейки iPhone X и iPhone SE второго поколения. Развертывание может быть постепенным, но вы можете проверить, доступно ли обновление на вашем устройстве, перейдя в Настройки > Общие > Обновление ПО.

Вместе с iOS 17.4 Apple также выпустила iPadOS 17.4, которая имеет много тех же изменений, включая обновление App Store в соответствии с требованиями ЕС. Также ожидается, что вскоре компания выпустит visionOS 1.1 (для Apple Vision Pro), macOS 14.4, watchOS 10.4 и HomePod 17.4.

Источник: Engadget, The Verge

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