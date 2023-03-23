Новости Кино 23.03.2023 в 19:23

Apple «захватывает» большой экран — компания будет тратить $1 миллиард в год на производство фильмов, которые выйдут в кинотеатрах

Катерина Даньшина

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Таким образом Apple планирует «повысить свой авторитет» в Голливуде и привлечь подписчиков к своему потоковому сервису.

Источники издания Bloomberg утверждают, что Apple планирует направлять $1 миллиард в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, и уже обратилась в киностудии с предложением партнерства — совместно выпустить несколько фильмов в кинотеатрах уже в этом году. Среди потенциальных релизов – триллер Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» из Леонардо Ди Каприо в главной роли, шпионский триллер «Аргайл» Мэттью Вона и историческая драма Ридли Скотта «Наполеон».

Ді Капріо у своєму Instagram показав кадр з нового фільму Скорсезе «Вбивці місячної квітки»
Ди Каприо в своем аккаунте в Instagram показал кадр из нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были эксклюзивны для потокового сервиса или выпущены в ограниченном количестве кинотеатров. Теперь компания обещает показывать фильмы в тысячах кинотеатров в течение месяца.

Несмотря на то, что Apple согласилась на показы в кинотеатрах в угоду талантам и с целью переиграть конкурентов в проектах, она также рассматривает их как рекламную площадку для своего потокового сервиса. Apple TV+ имеет от 20 до 40 миллионов подписчиков – что меньше, чем у конкурентов Netflix и Disney+.

У Apple нет внутреннего опыта по выпуску фильмов в тысячах кинотеатров ежемесячно, поэтому она обратилась к сторонним дистрибьюторам. Но сначала компания должна договориться с потенциальными партнерами о комиссии за распространение и маркетинговый бюджет. Киностудии могут тратить более $100 миллионов на рекламные кампании для своих фильмов, а это гораздо больше сумм, которые потоковые сервисы направляют на продвижение новых шоу или фильмов.

Фильм Скорсезе в кинотеатрах выпустит Paramount Pictures и будет брать более 10% комиссии за прокат. Остальные продукты Apple студия распространять не согласилась.

Как и большинство потоковых служб, Apple TV+ тратит большую часть своего бюджета на телешоу. Его первым хитом стал комедийный сериал «Тед Лассо», ныне лидирующий в списке самых популярных оригинальных шоу сервиса.

Третий сезон сериала Ted Lasso / «Тед Лассо» выйдет на Apple TV Plus весной этого года
Третий и, вероятно, последний сезон спортивного комедийного сериала «Тед Лассо» дебютировал на Apple TV+ 15 марта

Амбиции производителя iPhone, вероятно, выросли после получения премии «Оскар» за драму «CODA: В ритме сердца», которую Apple приобрела на кинофестивале Sundance за рекордные $25 миллионов и распространила одновременно в кинотеатрах и на TV+. Оскароносный фильм заработал менее $2 миллионов в прокате. «По наклонной», криминальная драма с Томом Холландом, также появлялась в отдельных кинотеатрах несколько недель в 2021 году. Однако Apple не сообщала данные о продажах билетов.

Планы Apple будут способствовать развитию сетей кинотеатров, которые все еще приходят в себя после пандемии. Продажи билетов остаются примерно на треть ниже уровня 2019 года, а финансовое положение двух крупнейших сетей остается шатким. AMC Entertainment Holdings, крупнейший в мире оператор кинотеатров, пытался привлечь больше денег, продав акции, тогда как его конкурент, Cineworld Group, в прошлом году объявил о банкротстве. Сети неоднократно обвиняли в своих бедах нехватку доступных фильмов на студиях, а не отсутствие интереса кинозрителей к возвращению в кинотеатры.

«У ритмі серця» отримав премію «Оскар» як найкращий фільм у 2022 році, а також був представлений у номінаціях «Найкращий адаптований сценарій» та «Найкраща чоловіча роль другого плану».
«CODA: В ритме сердца» получил премию «Оскар» как лучший фильм в 2022 году, а также был представлен в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана»

Amazon, которая приобрела Metro-Goldwyn-Mayer, студию, снимавшую фильмы о Джеймсе Бонде, за $8,5 млрд, планирует ежегодно снимать от 12 до 15 фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. Paramount, Walt Disney и Warner Bros. Discovery планируют увеличить производство фильмов для кинотеатров после экспериментов по распространению фильмов только через потоковые сервисы.

Единственным исключением в этом возвращении в кинотеатры является Netflix, который хочет, чтобы его фильмы появлялись в кинотеатрах и онлайн одновременно или в течение нескольких недель. Большие сети кинотеатров отказались от этой договоренности. Netflix тратит на оригинальные фильмы больше, чем Amazon или Apple.


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