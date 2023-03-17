Рейтинг 10 самых популярных сериалов Apple TV+. В лидерах — «Тед Лассо», третий и последний сезон которого дебютировал на сервисе 15 марта

На Apple TV+ вышел третий и, вероятно, последний сезон спортивного комедийного сериала «Тед Лассо», рассказывающий историю провинциального тренера, которого пригласили работать в АФК Ричмонд. По данным JustWatch, сейчас шоу лидирует в десятке самых популярных оригинальных сериалов Apple TV+ с долей просмотров 27,1%.

Второе и третье место – у научно-фантастического психологического триллера «Разрыв» и сериала о борьбе американской телеведущей с сексуальными домогательствами на работе «Утреннее шоу» соответственно. Однако у шоу на 15% и 10% меньшая популярность, чем у сериала «Тед Лассо».

Среди десятки лидеров также оказались научно-фантастические сериалы «Основание», «Видеть» и «Ради всего человечества», криминальные драмы «Черная Птица» и «Защищая Джейкоба», шпионский триллер «Медленные лошади» и психологический хоррор «Дом с прислугой».

JustWatch – это поисковая система фильмов и ТВ, которая еженедельно публикует списки самых популярных шоу на всех потоковых сервисах.

Первый сезон шоу «Тед Лассо» вышел в августе 2020 года на сервисе Apple TV+, а благодаря успеху у зрителей уже через пять дней после премьеры сериал продолжили на второй сезон (вышел в июле 2021-го). В третьем и последнем сезоне покажут историю команд АФК «Ричмонд» и «Вест Хэм Юнайтед»: одну возглавляет Тед (Джейсон Судейкис), а в другой – должность помощника тренера занял его бывший коллега Нейт (Ник Моххамед).

Для сезона отсняли 12 серий, которые в дальнейшем будут выходить еженедельно. Первая дебютировала 15 марта, на Rotten Tomatoes критики оценили ее в 94% (66 оценок), а зрители – в 92% (12 оценок).

Джейсон Судейкис, который, кроме главной роли, взял на себя обязательство исполнительного продюсера, разработал сериал вместе с Биллом Лоуренсом, Джо Келли и Бренданом Хантом. «Тед Лассо» создан на основе одноименного персонажа, изображенного Судейкисом в промо для английской Премьер-лиги от NBC Sport.

В актерский состав сериала также вошли Ханна Уэддингем, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Тохиб Джимо, Кристо Фернандес, Кола Бокинни, Билли Харрис и Джеймс Лэнс.

Официальный трейлер третьего сезона сериала «Тед Лассо»