Новый Apple iPad Air от $599 получил чип M4, 12 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 7

В дополнение к «бюджетному» смартфону iPhone 17e компания Apple анонсировала новую версию планшета iPad Air. Главное обновление — переход на процессор M4 вместо M3, который использовала прошлогодняя версия. По своей сути это то же поколение Air, но с более актуальной аппаратной платформой.


Вместе с чипом M4 планшет получил фирменные сетевые решения Apple: модули N1 и C1X. Они отвечают за Wi-Fi, Bluetooth, Thread и сотовую связь. Впервые для линейки Air появилась поддержка стандарта Wi-Fi 7. Кроме того, базовый объем оперативной памяти вырос до 12 ГБ вместо 8 ГБ у предшественника.

Остальные характеристики остались без изменений. iPad Air, как и модели 2023 и 2024 годов, доступен с 11- или 13-дюймовым LCD-дисплеем с максимальной яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Гц. Объем хранилища стартует со 128 ГБ и достигает 1 ТБ — конфигурации те же, что и в прошлом году. Удвоение хранилища в базовой версии, как в iPhone 17e, не произошло. Apple также сохранила двойную стереосистему и фронтальную и основную камеры без изменений.

Новый iPad Air работает на iPadOS 26, которая вышла прошлой осенью и уже получила несколько обновлений. Это самое большое обновление операционной системы для iPad за последние годы: платформа принесла значительно более мощную многозадачность, расширенные возможности управления окнами и улучшенную работу фоновых процессов. Лучше всего эти изменения ощущаются на 13-дюймовом дисплее, где пространство экрана позволяет эффективнее работать с несколькими приложениями одновременно. В то же время визуальный редизайн Liquid Glass вызвал неоднозначную реакцию.


Предварительные заказы на iPad Air с M4 откроются с 4 марта, а полноценные продажи стартуют 11 марта. Цена остается на прежнем уровне: от $599 за 11-дюймовую версию и от $799 за модель с 13-дюймовым дисплеем.

