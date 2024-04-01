Новости Технологии 01.04.2024 в 18:15 comment views icon

Apple говорит, что iPhone 6 Plus отныне «устаревший», а iPad Mini 4 — «винтажный»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Apple называет продукт «устаревшим», если прошло 7 лет с момента последнего его официального распространения для продажи — это означает, что Apple Store и авторизованные поставщики услуг Apple больше не будут предлагать ремонт или другое аппаратное обслуживание устройства.

Компания уже давно ведет список своих устаревших и винтажных продуктов (в которые отныне входят iPhone 6 Plus и iPad Mini 4 соответственно) — он общедоступен по этой ссылке.

Apple выпустила iPhone 6 и iPhone 6 Plus в сентябре 2014 года — смартфоны получили такие ключевые обновления, как более крупные экраны и поддержка Apple Pay. Компания прекратила производство iPhone 6 Plus в сентябре 2016 года, однако iPhone 6 оставался доступным через торговых посредников в некоторых странах еще несколько лет, поэтому он еще не считается «устаревшим».

День презентації iPhone 6 і iPhone 6 Plus в Eaton Center в Торонто, Канада ( Ханна Юн / The Canadian Press )
День презентации iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Eaton Center в Торонто, Канада. Фото: Ханна Юн / The Canadian Press

Что касается программного обеспечения для iPhone 6 и iPhone 6 Plus, то поддержка прекратилась в 2019 году на iOS 13.

Относительно определения «винтажных» продуктов, к которым отныне относится iPad Mini 4, то такими считаются устройства, с момента последнего распространения которых прошло 5 лет. Магазины Apple Store и авторизованные поставщики услуг Apple продолжают предлагать ремонт таким устройствам еще в течение 2-х лет в зависимости от наличия запчастей.

Apple также добавила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в свой список «винтажных» продуктов, но только в цвете (PRODUCT)RED.

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