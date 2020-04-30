Apple и Google начали тестирование API для отслеживания контактов больных COVID-19





Компании Apple и Google намерены объединить усилия, чтобы помочь органам здравоохранения отслеживать распространение COVID-19. Компании предоставят начальную версию их API для уведомлений о контактах небольшому числу разработчиков, работающих над приложениями для организаций общественного здравоохранения. После тестирования API на протяжении нескольких недель, планируется представить доступ к нему для более широкого перечня разработчиков – примерно к середине мая.

О сотрудничестве двух технологических компаний было объявлено в начале этого месяца. Их совместный проект предусматривает создание системы, которая будет отслеживать контакты пользователей на основании обмена данными между смартфонами посредством Bluetooth Low Energy (BLE). Смартфоны пользователей обмениваются идентификационными ключами, которые постоянно меняются, сохраняя анонимность владельца аппарата. Все ключи с разрешения пользователей загружаются в облако и хранятся там в течение 14 дней. В дальнейшем, если человек заразился COVID-19 и ввёл результаты теста в приложение местной организации здравоохранения, он может позволить системе через API разослать оповещение другим людям, с которыми у него был близкий контакт. Но так как все данные анонимные, другие пользователи получат только сведения о том, что у них был контакт с инфицированным, а также инструкцию с дальнейшими действиями. При этом не передаётся никакая информация о личности или месторасположении пациентов.

Apple выпустила бета-версию Xcode 11.5 и третью бета-версию iOS 13.5. При этом бета-версия Xcode 11.5 включает в себя инструменты разработчика, которые содержат нужный API, а бета-версия iOS 13.5 включает код, необходимый для запуска будущих приложений от органов здравоохранения. Google выпустила аналогичные обновления для Google Play Services и Android Developer Studio.

Органы общественного здравоохранения будут отслеживать так называемые вероятные контакты, используя данный API для расчёта приблизительного расстояния между смартфонами и времени, проведённого в непосредственной близости. Оба этих показателя высчитываются на конечных смартфонах пользователей и не передаются компаниям.

В пятницу Apple и Google выпустят образец кода, который должен показать разработчикам, как создавать приложения с использованием данной системы. На втором этапе проекта, который ожидается в ближайшие месяцы, уведомление о вероятных контактах будет встроено непосредственно в iOS и Android.

Источник: The Verge