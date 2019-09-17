Apple инвестировала дополнительные $250 млн в поставщика защитных стекол Corning

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Компания Apple выделила дополнительные $250 млн компании Corning – производителю защитных стекол для iPhone, iPad, Apple Watch и многих других мобильных устройств. Фактически, средства поступили от фонда Apple Advanced Manufacturing Fund. В 2017 году он уже инвестировал $200 млн в компанию Corning. Теперь же Apple взяла на себя обязательство потратить $5 млрд из фонда, который призван стимулировать «новую эру технологического производства в США».

Ни Apple, ни Corning не говорят точно, на какие разработки будут направлены новые инвестиции, только намекая на будущие устройства.

«Совместные инвестиции поддерживают исследования и разработки Corning в области современных стекольных процессов, оборудования и материалов, которые являются неотъемлемой частью поставки потребительских устройств следующего поколения», — говорится в пресс-релизе Apple.

Председатель компании Corning Венделл П. Уикс сказал, что инвестиция фонда позволит компании «разрабатывать принципиально новые стекольные инновации» и создавать «новые жизненно важные возможности для конечных пользователей».

Отметим, инвестиция совпала по времени с началом более активного использования сгибаемых дисплеев, для которых также нужны защитные материалы. Сейчас для этого используется пластик, но гибкое стекло было бы более предпочитаемым материалом, и производители пытаются создать его.

Ранее в этом месяце ресурс Bloomberg сообщил, что Samsung тестирует ультратонкое сгибаемое стекло для своего преемника Galaxy Fold. Компания Corning ранее говорила о своих собственных усилиях по производству стекла, достаточно тонкого, чтобы изгибаться, не становясь слишком хрупким. Ранние слухи предполагают, что Apple работает над выпуском складного устройства, которое может появиться уже в 2020 году.

Источник: The Verge