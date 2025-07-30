Новости Устройства 30.07.2025 comment views icon

Apple iPhone Fold: аналитик JPMorgan сообщил время выхода и цену

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Олексій Єрін

Автор новостей

Apple iPhone Fold: аналитик JPMorgan сообщил время выхода и цену

Недавно в очередной раз подтвердилась информация, что в 18-м поколении смартфонов Apple iPhone появится модель со складным экраном. Также стало известно о вероятной цене новинки.

Источником информации стал аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи, который заявил, что уже в сентябре 2026 года компания Apple, вероятно, представит свой первый складной iPhone. Ожидается, что он станет частью линейки iPhone 18 и будет иметь экран книжного типа. Также, по его словам можно понять, что внимание инвесторов сейчас больше приковано к новинке 2026 года, чем к линейке iPhone 17, которая должна быть представлена через месяц.

«Поскольку обновления серии iPhone 17 ожидаются довольно незначительными, внимание инвесторов уже сфокусировано на осенний анонс 2026 года, когда Apple должна представить свой первый складной iPhone с книжным типом складывания, подобным серии Samsung Galaxy Z Fold. Он должен стать частью линейки iPhone 18», — заявил Самик Чаттерджи.

По предварительным данным, так называемый iPhone Fold будет иметь два экрана: внутренний — 7,8 дюйма и внешний — 5,5 дюйма. При этом изгиб (или же складка экрана), как ожидается, будет отсутствовать, что станет важным преимуществом над аналогичными актуальными устройствами. Цену смартфона аналитик прогнозирует $1999 (что на $100-400 ниже, чем ожидалось ранее). Также Чаттерджи отметил, что устройство может принести Apple доход $65 млрд.

Среди производителей компонентов для iPhone Fold аналитик назвал две компании: Amphenol — производителя электронных компонентов и Corning Inc., которая специализируется на производстве высокотехнологичного стекла. Вероятно, именно по этой причине обе компании показали существенный рост в 2025 году: акции Amphenol выросли более чем на 50% с начала года, а Corning — более чем на 30%. Напомним, что информация о более детальной дорожной карте Apple iPhone до 2028 года уже раскрывалась ранее.

Источник: 9TO5Mac

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