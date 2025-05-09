Дорожная карта Apple iPhone появилась в сети

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Известные инсайдеры Вейн Ма и Мин-Чи Куо на днях получили много информации о развитии Apple iPhone, из которой можно составить неофициальную дорожную карту.

Сайт 9to5mac подытожил имеющиеся данные и представил и рассказал, что могут увидеть пользователи в последующие годы. Ранее руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус утверждал, что имеющийся план развития iPhone является «самым амбициозным в истории продукта» — кажется, утечки это подтверждают.

Итак, сейчас источники соглашаются, что линейка iPhone 17 2025 года уже определена. Она будет состоять из базового iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max, а также нового ультратонкого iPhone 17 Air. Ожидается, что в начале 2026 года появится iPhone 17e, а осенью — еще четыре модели:

iPhone 18 Air — такого же размера, как и 17 Air

iPhone 18 Pro — с угловым отверстием, без большого выреза

iPhone 18 Pro Max — более крупный аналог предыдущего

iPhone 18 Fold — первый складной iPhone

В 2027 году Apple якобы представит целых шесть новых телефонов iPhone 18 и iPhone 18e появятся весной — компания разделит выход начальных и премиальных моделей. Осенний модельный ряд Apple 2027 будет похож на предыдущий год:

iPhone 19 Air — с большим экраном, чем у предшественников

iPhone 19 Pro — возможно, вообще без выреза камеры

iPhone 19 Pro Max — такой же, но больше

iPhone 19 Fold — складной смартфон второго поколения

В целом Apple планирует осуществить два важных шага в ближайшие годы: расширение линейки, ее разделение на весенние и осенние запуски, и запуск новых интересных моделей, которые придадут импульс развитию iPhone. Наиболее выдающиеся нововведения — складной iPhone и настоящий полноэкранный опыт на моделях Pro.

Шесть моделей, разделенных на два запуска, помогут подогреть ажиотаж и более равномерно распределить доходы компании в течение года, которые традиционно имеют пик осенью. В течение последних нескольких лет продажи iPhone в основном стагнировали. Apple все еще продает сотни миллионов iPhone, но объемы почти не растут, и новая стратегия призвана это изменить.

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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